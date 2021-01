Le Club Bruges enregistre les arrivées de Nabil Dirar et Tahith Chong

Actuel leader de Jupiler Pro League et grand favori pour le titre, le Club Bruges a officialisé les arrivées de Nabil Dirar et Tahith Chong. Deux recrues de choix pour le club belge. L’ancien Monégasque et international marocain de 34 ans va venir apporter toute son expérience du haut niveau, tandis que le jeune néerlandais de 21 ans tentera de retrouver du temps de jeu. Il était, jusque-là, prêté par Manchester United au Werder Brême, où il ne s’est pas imposé.

L’entraîneur du club, Paul Clément, a exprimé sa satisfaction concernant les arrivées des deux nouvelles recrues. «Nous sommes très ambitieux avec le club. Avec Dirar et Chong, nous obtenons deux renforts qui peuvent être déployés rapidement. Nabil Dirar connaît les ficelles du métier. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer sur les deux flancs, aussi bien en défense qu'en attaque (…) et avec Chong, nous avons quelqu'un qui apporte de la profondeur au jeu, même sans le ballon.»