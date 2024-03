Juventus : deux clubs de L1 dont l’OM sur Kostic !

Filip Kostic portera-t-il encore les couleurs de la Juventus Turin la saison prochaine ? Révélé sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, le milieu de terrain de 31 ans décidait de donner un nouvel élan à sa carrière en franchissant les Alpes lors du mercato estival 2022. Au sortir de quatre saisons pleines avec l’écurie allemande ponctuées par un titre en Ligue Europa, l’international serbe (60 sélections, 3 buts) s’engageait en faveur de la Juventus Turin contre un chèque de 12 M€. Si son arrivée dans le Piémont a suscité de nombreuses interrogations, le natif de Kragujevac a rapidement mis tout le monde d’accord lors de sa première saison avec les Bianconeri.

Recruté pour sa qualité de passe, l’ancien de Stuttgart et d’Hambourg s’est plutôt bien adapté à son nouvel environnement. Rouage essentiel du dispositif de Massimiliano Allegri, le joueur de 31 ans est apparu à 54 reprises (dont 46 titularisations) avec la Vieille Dame toutes compétitions confondues, le tout en inscrivant 3 buts et en distillant 11 passes décisives. Salué par la presse italienne pour sa régularité, Filip Kostic connaît une deuxième partie de saison en dents de scie. Moins influent dans la construction du jeu et toujours à la recherche de son premier but depuis la reprise en août, le Serbe semble perdre progressivement les faveurs de son entraîneur, qui préfère s’appuyer sur de jeunes pépites au milieu de terrain telles que Samuel Iling-Junior ou encore Andrea Cambiaso au détriment du Serbe.

L’OM reste attentif à la situation de Filip Kostic

Absent du onze de départ d’Allegri lors des rencontres capitales face à l’Atalanta et contre le Napoli en Serie A, Filip Kostic voit également d’un mauvais œil le retour en forme de Federico Chiesa et pourrait voir son temps de jeu drastiquement diminuer dans les semaines à venir. Suffisant pour remettre son avenir dans le Piémont en question ? Alors qu’il lui reste deux ans de contrat avec les Bianconeri, les dirigeants piémontais n’ont pas prévu de prolonger son séjour dans le nord de l’Italie et songeraient même à s’en débarrasser l’été prochain, notamment pour renflouer leurs caisses. Cela tombe bien puisqu’à en croire les informations de Tuttosport, deux clubs de Ligue 1 seraient intéressés à l’idée de s’attacher les services du milieu de terrain serbe.

À ce titre, le média transalpin donne davantage de détails en affirmant que l’Olympique de Marseille pourrait être la prochaine porte de sortie du Serbe. En quête d’un spécialiste au poste d’ailier gauche pour la saison à venir, le club phocéen aurait fait du natif de Kragujevac l’une des priorités. Pour parvenir à ses fins, le président de l’actuel septième du championnat de France, Pablo Longoria, pourrait capitaliser sur la bonne relation qu’il entretient avec l’agent du joueur, à savoir Alessandro Lucci, pour boucler l’affaire. À noter que ce dernier a joué un rôle capital dans la venue de Joaquin Correa l’été dernier et dont l’avenir sur la Canebière devrait être étudié dans les prochaines semaines.