LdN : l'équipe de France dans l'histoire

La suite après cette publicité

Ce dimanche, l'équipe de France s'est adjugée la première Ligue des Nations de son histoire en renversant l'Espagne (2-1) en finale, à Milan, grâce à des réalisations signées Karim Benzema puis Kylian Mbappé. Et ce alors que la Roja avait ouvert le score par l'intermédiaire de Mikel Oyarzabal.

Les Bleus sont par la même occasion entrés un peu plus dans l'histoire du ballon rond en devenant la première nation à compter dans son armoire à trophées au moins une Coupe du Monde, un Euro et donc une Ligue des Nations. Les Français resteront donc à jamais les premiers à avoir réalisé une telle performance.

🇫🇷 France become the first team to win the World Cup, the EURO and the Nations League! 👏👏👏#NationsLeague pic.twitter.com/iTn8fjVNZr