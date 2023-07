Renan Lodi explique les raisons du choix OM

La suite après cette publicité

«L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Renan Lodi en provenance de l’Atlético de Madrid. Le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale» annonçait fièrement l’Olympique de Marseille la semaine dernière. Souhaitant recruter un latéral gauche offensif capable de satisfaire les exigences de Marcelino, le président Pablo Longoria a agréablement surpris son monde avec l’arrivée du Brésilien de 25 ans. Signant pour cinq ans avec les Phocéens, le Brésilien s’est enfin exprimé sur ce transfert et sur les raisons de son choix. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Renan Lodi a été convaincu par le discours de Pablo Longoria, le président, et Javier Ribalta, le directeur sportif.

«J’ai choisi l’OM pour la grandeur du club, pour le projet qu’il m’ont présenté. Quand j’ai eu cette opportunité, je n’ai pas hésité deux fois. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, hâte de voir la ferveur des supporters qui est très importante ici» a déclaré le joueur auprès des médias du club olympien. Un club que Renan Lodi connaissait bien de longue date : «avec ma famille, quand nous avons discuté de l’intérêt de l’OM, de la possibilité de venir en France, pour représenter ce grand club, je n’ai pas réfléchi deux fois. Au Brésil, on parle beaucoup de l’OM, c’est un club immense qui doit à nouveau remporter les trophées pour lesquels il se bat, car c’est un club de haut niveau mondial.»

D’ailleurs, Renan Lodi n’a pas manqué de discuter du club phocéen avec ses anciens coéquipiers de l’Atlético de Madrid et notamment Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 n’a pas manqué de vanter les mérites de l’OM auprès du néo-phocéen : «j’ai parlé avec Kondogbia mais plus avec Griezmann. Avec Lemar aussi qui est un joueur français. Griezmann me disait toujours : "tu peux y aller, tu peux y aller, tu ne vas pas regretter. C’est une jolie ville." Il m’a toujours dit énormément de bien du club». Il a aussi révélé que son ami et compatriote Bruno Guimarães, ancien de l’Olympique Lyonnais, lui avait donné de bonnes indications sur la Ligue 1.

Sorti d’un prêt du côté de Nottingham Forest (32 matches, 1 but et 1 offrande) où il a participé au maintien du club anglais, Renan Lodi entend batailler pour apporter le plus possible aux Phocéens :« je suis une personne très humble, une personne qui essaye de s’adapter le plus vite possible, d’apprendre la langue, car ce sont les choses les plus importantes. Je suis une personne qui travaille beaucoup et je vais tout donner pour ce club durant les années où je serai ici.»

Il en a profité également pour évoquer le Stade Orange-Vélodrome et plus particulièrement l’ambiance qui s’en dégage. Renan Lodi a déjà hâte de s’y produire : «la chose dont mes amis me parlent le plus, c’est des supporters du club. Je sais que ce sont des supporters qui adorent le club et je suis très heureux de pouvoir les représenter également.» Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Renan Lodi n’a plus qu’à continuer les présentations sur le terrain désormais.