Bayer Leverkusen : Xabi Alonso se fait totalement massacrer en Allemagne !

Ce mercredi soir se tenait l’acte 4 entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen cette saison. En Bundesliga, les deux formations se sont tenus en respect avec un match nul 1-1 à l’Allianz Arena où les Bavarois avaient dominé et un 0-0 à la BayArena où c’était le Werkself qui s’était imposé aux points. Malgré cette parité entre les deux formations, le Bayern Munich a l’avantage au classement avec 8 points d’avance à 10 journées de la fin. En revanche, la Coupe d’Allemagne a tourné à l’avantage du Bayer Leverkusen qui s’était imposé sur le score de 1-0 contre le Rekordmeister au stade des huitièmes de finale. Ce mercredi soir du côté de l’Allianz Arena pour le premier huitième de finale de Ligue des Champions du Bayer Leverkusen depuis 2017, l’attente était extrême autour du B04 et de Xabi Alonso. Le coach espagnol de 43 ans et sa brillante équipe qui ont réalisé un doublé inédit l’an dernier passaient un sacré test, d’autant que les rumeurs le rapprochant du Real Madrid restent toujours aussi importantes.

La suite après cette publicité

Et pour ce match aller, Xabi Alonso avait fait des choix forts avec un changement de système pour établir son équipe dans un 4-4-2 avec notamment Matej Kovar préféré au vétéran Lukas Hradecky dans les buts et une attaque composée d’Amine Adli et de Florian Wirtz. Patrik Schick et Victor Boniface étaient tous deux relégués sur le banc. Des choix qui n’ont finalement pas été payants avec une défaite 3-0 ponctuée par un doublé d’Harry Kane et un but de Jamal Musiala. Nordi Mukiele de son côté a été exclu à l’heure de jeu. Dominé par le Bayern Munich et ne cadrant qu’un tir, le Bayer Leverkusen a été écrasé par un adversaire nettement supérieur. Une claque énorme pour Xabi Alonso, comparable à cette finale de Ligue Europa l’an dernier perdue contre l’Atalanta (3-0). Le coach basque a d’ailleurs perdu son premier match contre le Bayern Munich en sept rencontres (3 victoires et 3 nuls). Et cette humiliation n’a pas échappée à la presse allemande qui livre un constat terrible de la proposition de Xabi Alonso et de son équipe.

Xabi Alonso a multiplié les erreurs

L’un des principaux choix de Xabi Alonso a été celui de placer Matej Kovar dans les buts au lieu de son capitaine Lukas Hradecky. Intéressante doublure, le Tchèque n’a toutefois jamais su prouver sur la durée et a été coupable d’une faute de main provoquant le 2-0 inscrit par Jamal Musiala. Sport 1 en livre un constat terrible : «Ni le rêve de Leverkusen d’atteindre les quarts de finale, ni le souhait du gardien de devenir un jour le numéro un nominal ne sont complètement éteints. Mais ni l’un ni l’autre n’est devenu beaucoup plus probable – bien au contraire. Le projet Kovar a-t-il peut-être déjà échoué ?». L’autre erreur qui ressort, c’est le fait d’avoir tenté une attaque à 2 avec Amine Adli et Florian Wirtz. Cela n’a pas fonctionné comme en Bundesliga lors du 0-0. Victor Boniface est resté sur le banc tandis que Patrik Schick qui a marqué 22 buts cette saison toutes compétitions confondues n’a joué que 10 minutes.

La suite après cette publicité

L’autre erreur, c’est celle de ne pas avoir sorti un Nordi Mukiele averti en première période et qui laissait présager une certaine fébrilité. Cela n’a pas manqué et il a été expulsé en seconde période, ce qui a compliqué la situation du Bayer Leverkusen. Les critiques fusent depuis pour Xabi Alonso. «D’une certaine manière, tout le scénario m’a rappelé la défaite 3-0 en finale de la Ligue Europa 2024 à Dublin contre l’Atalanta Bergame. À l’époque, Alonso avait déclaré : « Je suis presque sûr que ce match fera de moi un meilleur entraîneur. » À Munich, il n’a pas pu fournir cette preuve», peut-on lire sur Bild

«Xabi Alonso a joué et a perdu. Dans le duel germano-allemand, la décision a déjà été prise après le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’entraîneur du Bayer, Xabi Alonso, a pris des décisions malheureuses, tandis que le Bayern a joué fort et s’est assuré une excellente marge grâce au doublé d’Harry Kane», note de son côté Kicker.

Pour Die Welt, la tactique d’avant-match est un fiasco complet : «ce dont ni l’entraîneur ni les joueurs n’ont discuté, c’est de l’approche de base, car elle s’est avérée être beaucoup trop attentiste. Cela s’appliquait aussi bien à la formation choisie par Alonso qu’à l’instruction tactique de réagir plutôt que d’agir. Le Bayer n’a tout simplement pas réussi à passer derrière la dernière ligne de Munich et à devenir une menace sur le but de Neuer.» Conscient d’avoir raté ce rendez-vous comme son équipe, Xabi Alonso ne peut que rêver d’un exploit mardi soir et essaye de garder espoir : «nous avions presque besoin d’un miracle. C’est clairement un moment très douloureux. Aujourd’hui, tout s’est déroulé contre nous et c’était en partie de notre faute. Nous savons que les détails sont décisifs en Ligue des Champions. Le deuxième but, l’expulsion, le penalty – tout s’est déroulé en faveur du Bayern et c’est pour cela que nous sommes repartis avec ce résultat. Mais nous sommes tous conscients que le football produit aussi de grands miracles et c’est désormais nous qui en avons besoin. On verra bien.»