Toulouse : Anthony Rouault sur le départ

Révélé avec son club formateur durant la saison 2021-2022 en Ligue 2, Anthony Rouault a toujours été considéré comme un joueur particulièrement prometteur. Et à 22 ans, il semble parti pour découvrir un nouveau championnat, après une belle saison de Ligue 1 2022-2023 (37 titularisations en championnat).

Le défenseur va en effet filer en Bundesliga, du côté de Stuttgart. Selon nos informations, Toulouse et le club allemand ont trouvé un accord autour d’un prêt avec option d’achat, alors que le joueur n’a plus qu’un an de contrat avec son club formateur.