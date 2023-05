PSG : une étude annonce l’arrivée de Lionel Messi en Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Dans quel club évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Le mystère semble encore total à l’heure actuelle. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde argentin ne devrait pas rester toutefois dans le club de la capitale. Deux destinations sont pour l’instant les mieux placées pour accueillir le septuple Ballon d’or : l’Arabie Saoudite et le FC Barcelone. Mais alors que les doutes persistent sur son avenir, Sportium a décidé de réaliser des pronostics sur le potentiel prochain club de la Pulga.

Et la destination qui arrive en tête dans ce classement est l’Arabie Saoudite, avec une cote à 1.50. Suivi de très près par le Barça (2.40). Troisième et un peu plus loin dans la hiérarchie, l’Inter Miami (8.00). La cote pour que Messi reste à Paris est de 11.00. On retrouve ensuite Manchester City 17.00, les Newell’s Old Boys 29.00 et enfin Chelsea 34.00. Reste à savoir maintenant quelle écurie va accueillir l’actuel numéro 30 du PSG.

