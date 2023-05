Le FC Barcelone fait une grosse manœuvre dans le dos du PSG

La suite après cette publicité

Où jouera Lionel Messi l’an prochain ? Il est fort probable que même le principal concerné ne le sache pas encore. La tendance était clairement à un départ du PSG pendant un long moment, mais désormais, l’hypothèse de le voir rester à Paris est sur la table. Le soutien de ses coéquipiers, du club et la suspension de sa sanction semblent même aller dans ce sens. Tout comme le Barça rêve de l’attirer dans ses rangs dès cet été. Mais pour des raisons financières évidentes, le champion d’Espagne risque d’avoir du mal, alors que l’Argentin souhaiterait rester en Europe. Le Paris Saint-Germain est donc encore dans la course…

« Nous allons tout faire pour le ramener. On travaille d’ores et déjà à l’équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. On a monté un plan d’austérité au club pour pouvoir entrer dans les clous du fair-play financier pour pouvoir recruter. On fait notre travail pour pouvoir avoir une équipe encore plus compétitive la saison prochaine », lançait Joan Laporta. Et comme l’indique Sport, le Barça a déjà fait une première manœuvre dans ce sens ces dernières heures.

Le Barça avance ses pions

Le FC Barcelone a ainsi récemment demandé un document à la Liga, visant à garantir qu’en cas d’arrivée à Barcelone, Messi pourra être inscrit. Les dirigeants catalans veulent logiquement s’assurer de pouvoir être en mesure de valider le contrat du joueur avant même de démarrer les négociations, et il devrait avoir sa réponse le 19 mai prochain. Comme l’indique le média, le club se veut assez optimiste à ce sujet. Une façon de précipiter les négociations et de battre le PSG, ainsi qu’Al Hilal et l’Inter Miami.

Il faut dire que le club est actuellement dans une situation qui lui empêche de valider les nouveaux contrats de joueurs comme Sergi Roberto, Gavi ou Ronald Araujo. Le Barça espère donc prendre de court le PSG et tous les autres prétendants et se délester de tout possible doute quant à une éventuelle signature de l’Argentin. Joan Laporta sera bientôt fixé…