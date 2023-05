Tout le PSG monte au créneau pour Leo Messi !

La suite après cette publicité

Le PSG peut avoir le sourire. Après sa très large victoire sur l’AC Ajaccio (5-0), un nouveau titre de champion de France lui tend les bras. Avec six points d’avance sur Lens à trois journées de la fin, plus aucun obstacle ou presque ne se dresse sur sa route. Enfin, il y a tout de même le contexte un peu lourd dans lequel le club de la capitale s’est mis tout seul. Leo Messi faisait son retour ce soir après sa suspension due à son escapade saoudienne après la défaite face à Lorient. Une partie du public ne lui a pas pardonné.

Sifflée dès l’avant-match puis sur presque tous ses ballons touchés durant la première période, la Pulga a vécu un retour au Parc des Princes très mouvementé. Même si au fur et à mesure de la rencontre, les sifflets ont un peu laissé place aux encouragements, aux chants à son nom, et aux applaudissements, difficile de passer à côté. « Le contexte est dur, ça fait mal de voir un coéquipier se faire siffler. Si on doit siffler, on doit siffler toute l’équipe », assumait Danilo Pereira au micro de Canal+.

Ce nouveau constat entache la belle victoire parisienne du soir. C’est ce que regrettait Christophe Galtier après la rencontre. «Je retiens qu’il y a eu quelques sifflets contre Leo mais il y a eu aussi beaucoup d’applaudissements et Leo a été très concentré sur le jeu et il a joué pour l’équipe et il a sorti un grand match», assure-t-il avant de signaler les gestes de soutien du public. «Ca fait mal (les sifflets, ndlr) mais ils ont vite été couverts par le nombre de supporters qui l’ont ovationné.»

Messi et ses partenaires devaient s’attendre à une réception un peu particulière, et même malgré l’absence du Collectif Ultras Paris, qui a décidé de boycotter le PSG jusqu’à la fin de la saison. «C’est une situation un peu bizarre, pour lui, pour le club, mais ce n’est pas à moi de commenter ça», lâchait pour sa part Renato Sanches en zone mixte. Le Portugais n’a en revanche pas souhaiter évoquer l’avenir de la Pulga. «Si Messi doit rester au PSG ? Il faut lui demander, pas à moi.» L’ambiance du moment donne tout de même un bon indicateur sur la suite…