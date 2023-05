Le CUP annonce le boycott total du PSG !

La suite après cette publicité

C’est un véritable coup de tonnerre au PSG et qui symbolise les grosses tensions entre la direction parisienne et le principal groupe de supporters : le Collectif Ultras Paris. Ces derniers jours, les supporters reprochaient au club d’être trop laxiste à l’égard des joueurs. Un laxisme qui a entrainé des mauvais résultats et des écarts de conduite. Le dernier en date, le voyage de Lionel Messi en Arabie saoudite sans l’autorisation du club le lendemain d’une défaite humiliante face à Lorient (1-3) au Parc des Princes… La goutte de trop pour les supporters qui ont voulu montrer leur mécontentement. Certains d’entre eux ont fini par montrer leur colère devant le siège du club la semaine passée, quand d’autres se sont déplacés au domicile de Neymar. Un comportement qui a beaucoup fait parler et qui a été condamné par le club.

«Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d’un petit groupe d’individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux», écrivait le club de la capitale après les protestations. La récente victoire face à Troyes ce week-end n’a pas vraiment apaisé les supporters et une réunion était donc prévue ce mardi entre le PSG et les représentants du CUP. Michel Besnard, le chef de la sécurité du club, devait répondre aux sujets chauds du moment du côté de Paris : abandon du déménagement du Parc des Princes au Stade de France, droit de regard sur les futurs maillots, revente des billets sur la plateforme Ticketplace et organigramme intégrant des anciens du club.

La section football, pas la seule concernée

Et alors que beaucoup espéraient que les tensions s’apaisent après cette réunion pour mieux aborder le sprint final vers le titre, il n’en est rien. Bien au contraire. Ce mercredi, le CUP vient de publier un nouveau communiqué cinglant et annonce boycotter totalement le PSG jusqu’à nouvel ordre. Et cette décision concerne toutes les catégories du club, même hors football. «A l’issue de la réunion entre la direction du club et les leaders du Collectif Ultras Paris, le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités y compris le hand et les féminines jusqu’à nouvel ordre», explique d’abord le CUP avant de poursuivre.

«Nous ne serons donc plus présents au Parc des princes ni en déplacement. Les derniers évènements et l’état de nos relations communes avec la direction nous laissent penser que c’est la meilleure et l’unique solution susceptible de préserver un avenir commun. La situation que nous jugeons gravissime à plusieurs égards ne doit pas être sous-évaluée et nous n’entendons pas transiger sur nos libertés. Nous attendons des réponses claires du club sur plusieurs points afin d’éventuellement revoir nos positons. Notre attachement sincère et désintéressé à nos libertés, à nos valeurs et nos positions sur plusieurs sujets de principe nous apparaissent importants et légitimes. Nous souhaitons évidemment le meilleur à toutes les équipes du PSG pour cette fin de saison qui peut se révéler historique. Allez Paris» Le message est donc clair : le CUP attend des vrais changements pour cesser son boycott.