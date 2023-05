PSG-Ajaccio : Lionel Messi sifflé par le Parc des Princes

La suite après cette publicité

C’est le retour en compétition de Leo Messi après sa suspension raccourcie par la direction. L’Argentin sera titulaire ce soir pour la réception d’Ajaccio au Parc des Princes (20h45, match à suivre sur notre live commenté) mais la soirée débute mal. Son nom a été sifflé par le public déjà présent à un peu moins d’une heure du coup d’envoi.

Les huées pourraient s’accentuer au fur et à mesure que l’enceinte se remplit. Le public digère mal les dernières frasques de l’attaquant argentin, et notamment ce voyage commercial en Arabie saoudite non autorisé par le club. À l’inverse, Kylian Mbappé a été applaudi et célébré à l’annonce de sa titularisation par le speaker.

