PSG : Danilo Pereira solidaire avec Lionel Messi

Ce samedi, le PSG s’est largement imposé sur sa pelouse face à Ajaccio (5-0). Une performance rassurante tant les Parisiens ont été souverains face à de pauvres Corses, désormais officiellement relégués en Ligue 2. Dans les rangs parisiens, ce succès met du baume au cœur comme Danilo Pereira l’a laissé entendre au micro de Canal + après la rencontre : « Ça faisait longtemps qu’on n’a pas joué comme ça. Ce n’est pas seulement les cinq buts, je pense qu’on a fait un match sérieux. Après une série de défaites, cette victoire fait du bien. Cette saison a été dure car il y a eu beaucoup de défaites, beaucoup de matchs où on n’a pas été au niveau. »

Interrogé ensuite sur les sifflets à l’encontre de Lionel Messi, le milieu portugais de 31 ans a éprouvé de l’empathie envers le maître à jouer argentin : « Le contexte est dur, ça fait mal de voir un coéquipier se faire siffler. Si on doit siffler, on doit siffler toute l’équipe. » Solidaire, l’ancien de Porto s’est également dit porté vers l’avenir, avec un titre de champion de France à aller chercher dans les prochaines semaines : « On va essayer de chercher la victoire à l’extérieur (NDLR : contre Auxerre) et on verra si on est champions ou non. On a encore trois matchs à aller gagner. »

