PSG - Ajaccio : les notes du match

Après les victoires de Lens et Strasbourg, respectivement contre Reims et Nice, le Paris Saint-Germain recevait l’AC Ajaccio au Parc des Princes dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Le club de la capitale devait obligatoirement s’imposer pour garder son avance de six points sur les Sang-et-Or et se réconcilier quelque peu avec son public pour se rapprocher d’un onzième sacre final en championnat, qui serait un record absolu dans l’histoire du ballon rond français. L’ACA avait également pour devoir de prendre au moins un point en Île-de-France pour garder un petit espoir de maintien, une défaite la condamnant à une relégation au plan comptable.

Avec le retour de Lionel Messi dans le onze parisien, sifflé au Parc des Princes avant la rencontre, les hommes de Christophe Galtier mettaient directement le pied sur le ballon, faisant reculer leur adversaire du soir dans leur dernier tiers. Hugo Ekitike croyait d’abord obtenir un penalty mais l’arbitre de la rencontre ne sifflait rien (20e). Deux minutes plus tard, sur un bon enchaînement dans la surface, Fabian Ruiz crucifiait François-Joseph Sollacaro d’une frappe à bout portant (1-0, 22e). Après la première demi-heure de jeu, Kylian Mbappé, au point de penalty, contrôlait le ballon de la poitrine pour se mettre en bonne position de tir. Sa frappe était déviée, mais Achraf Hakimi à l’affût, à droite, reprenait dans le but vide (2-0, 33e).

Une manita en deuxième période

Les Parisiens faisaient le travail dans cette première période en confisquant le ballon pour profiter de chaque faille dans la défense des Ajacciens. Au retour des vestiaires, il ne fallait que deux minutes pour voir Mbappé y aller de son but, profitant d’une faute de main du gardien corse (3-0, 47e). Et sur une longue relance de Sergio Ramos remise en jeu par l’arrière-garde rouge-et-blanc, le Bondynois s’offrait une superbe reprise de volée pour creuser l’écart, non seulement avec son adversaire du soir mais également avec Alexandre Lacazette au classement des buteurs pour culminer à 26 buts.

Dans une rencontre plus que débridée, Marquinhos provoquait le contre-son-camp de Mohamed Youssouf, trompant son propre dernier rempart (5-0, 73e). Dans le dernier quart d’heure, Hakimi était expulsé à la suite d’une altercation avec Thomas Mangani, qui le suivait dans les travées de l’antre francilien quelques minutes plus tard après visionnage de la VAR. Le duel à 10 contre 10 ne changeait plus rien au score de la rencontre : le PSG s’offre une manita et condamne l’AC Ajaccio à un retour en Ligue 2. Le club de la capitale reprend son avance sur le Racing Club de Lens et n’est plus très loin de défendre son titre de champion de France.

L’homme du match : Mbappé (8) : les premières courses de l’attaquant français ont bien été lues par ses adversaires (17e). Pas à son avantage en début de rencontre, le natif de Bondy a continué a multiplié les efforts et grâce à sa qualité technique, il a offert le deuxième but à Hakimi malgré une petite faute de main (32e). Il est encore monté en puissance après la pause pour ouvrir son compteur but. Jamais rassasié, il s’est arraché pour augmenter l’avance du PSG (47e) puis il a même réussi un doublé d’une superbe reprise de volée pour crucifier Sollacaro (54e). En fin de rencontre, il aurait pu offrir un but a son jeune coéquipier Zaïre-Emery mais ce dernier a raté son contrôle (84e).

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (5) : le gardien italien a vécu un match très tranquille. En première période, il a facilement capté la tête de Barreto (13e) puis le calme est revenu sur son but. Les attaquants d’Ajaccio n’ont plus réussi à amener le danger sur les cages parisiennes. Au retour des vestiaires, le portier du PSG n’a pas eu à forcer son talent pour préserver ses cages inviolées.

- Marquinhos (6) : dans une rencontre dominée de la tête et des épaules par le PSG, la défense centrale a réalisé un match très propre. Les défenseurs parisiens n’ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent et ils ont souvent évolué dans la partie de terrain adverse pour amener le surnombre à l’image de sa passe pour Ekitike (47e). Finalement, peu voir pas d’inquiétude pour l’arrière garde parisienne dans cette rencontre qui a pu s’offrir le luxe d’être décisive à l’image de son capitaine qui a poussé Youssouf à la faute sur le dernier but du PSG (73e). Le capitaine parisien a écopé d’un carton jaune en fin de rencontre après une bagarre générale (68e).

- Ramos (6,5) : le défenseur espagnol a été très efficace sur les seconds ballons. Grâce à sa lecture du jeu, il a su éteindre l’incendie sur les rares tentatives offensives de ses adversaires. Une rencontre sans grand danger pour toute l’arrière garde parisienne qui a su rester concentrée pour ne pas se mettre en difficulté bêtement. Toujours aussi impliqué, le défenseur ibérique a envoyé un superbe ballon pour la conclusion fantastique de Mbappé (54e).

- Danilo (7) : toujours aussi indispensable pour le PSG avec sa polyvalence si caractéristique, le défenseur portugais a été à l’initiative de l’ouverture du score parisienne en effectuant une passe laser dans la surface adverse (22e). Présent offensivement et surtout défensivement, avec une nouvelle tentative lointaine bien captée par Sollacaro (60e), il a réalisé une très bonne performance face à une faible équipe d’Ajaccio qui n’a pas réussi à venir embêter la charnière centrale parisienne. Il a été remplacé par Bitshiabu (70e).

- Hakimi (6,5) : le latéral marocain a souvent pris son couloir pour amener le danger comme sur la première occasion parisienne (7e). Bien placé, il a poussé le ballon au fond des filets pour faire le break (32e). Défensivement, il a récupéré des bons ballons dans la partie de terrain adverse (42e) mais a aussi fait preuve de manque de concentration (45e). Son premier centre de la deuxième période a encore fait des dégâts en donnant lieu à un cafouillage sur le premier but de Mbappé (47e). Malheureusement, le Marocain a également été au cœur de la bagarre générale en fin de rencontre et il a écopé d’un carton rouge (68e).

- Verratti (6,5) : Petit Hibou a fait du Verratti. Le milieu de terrain du PSG a fluidifié le jeu avec Messi et trouvé des espaces comme lui seul sait le faire. Capable de changer le cours d’une rencontre à lui tout seul, il a prouvé encore une fois que sa vision de jeu était au dessus de la moyenne à l’image de cette superbe passe en profondeur par dessus la défense pour trouver Mbappé (39e). Une performance plutôt classique pour lui. Il a été remplacé par Vitinha (64e).

- Fabian (6) : très remuant, le milieu espagnol a souvent joué proche de la surface adverse pour amener le surnombre. Grâce à son positionnement, l’ancien Napolitain a réussi une merveille d’extérieur pour trouver la faille et ouvrir le score (22e). Il a ensuite mis la pression sur la défense adverse en venant dédoubler avec ses partenaires aux abords de la surface d’Ajaccio. Il n’a pas eu le même éclat après la pause mais la victoire était déjà assurée. Il a été remplacé par Sanches (64e).

- Bernat (5,5) : le piston espagnol n’a pas eu beaucoup de travail à effectuer défensivement parlant, il a donc pu prendre son couloir sans vergogne. Moins présent offensivement que son alter ego parisien de l’autre côté du terrain, ses centres n’ont été aussi dévastateurs pour la défense adverse. Il a néanmoins été très propre dans ses rares interventions sauf sur le dernier débordement d’Ajaccio qui a mené à la plus belle action du match côté visiteurs (67e). Il a été remplacé par Zaïre-Emery (83e).

- Messi (7,5) : malgré les sifflets du Parc des Princes, la Pulga a pris le jeu à son compte en orientant sur les deux côtés pour ses latéraux (7e et 9e) mais aussi dans le cœur de la défense pour Fabian Ruiz (12e) et Mbappé (31e). Sa capacité à jouer dans les petits espaces a permis au PSG de garder le ballon aux abords de la surface adverse tout en mettant un pression considérable sur la défense d’Ajaccio. Après la pause, le Champion du monde 2022 a un peu relevé le pied alors que le PSG venait d’assurer sa victoire grâce au doublé de Mbappé.

- Ekitike (5,5) : l’ancien Rémois a eu du mal à exister en première période. La faute à plusieurs pertes de balle évitables. En deuxième période, il a manqué de justesse technique pour marquer sur la remise de Marquinhos mais il s’est bien battu et a réussi à s’arracher pour passer le cuir à Mbappé buteur sur l’action (47e). Malgré sa débauche évidente d’énergie, il n’a pas tiré une seule fois et n’a donc pas forcément marqué des points sur cette rencontre face à un adversaire très faible et condamné à la Ligue 2. Il a été remplacé par Soler (83e).

- Mbappé (8) : voir ci-dessus.

AC Ajaccio

- Sollacaro (4) : comme tout gardien adverse venant au Parc des Princes, le portier français a eu beaucoup de travail ce soir. Lors des 45 premières minutes, il a concédé deux buts. L’un où il perd son face à face contre Ruiz, puis l’autre où il arrête dans un premier temps la tentative de Mbappé avant qu’Hakimi ne surgisse. Il manque totalement sa parade face au champion du monde français sur la troisième réalisation du PSG. Il ne peut absolument rien sur le doublé de « Kyks ». Pareil sur la dernière sentence. Sa relance a été souvent approximative. Un match a oublié pour lui.

- Youssouf (3,5) : sur son couloir droit, le latéral droit comoriens a passé la plupart de son temps à défendre face à l’armada offensive du PSG. S’il a eu un peu moins de travail que son compère sur l’autre flanc, il a dû contenir les combinaisons entre Mbappé, Bernat ou encore Ekitike. Il est malheureux sur le cinquième but parisien, où il a contré le tir de Marquinhos. Sur ses très rares incursions dans le camp parisien, il a réalisé quelques bons centres.

- Avinel (3) : le défenseur central a longtemps retardé l’échéance du côté de l’Ajaccio. Avec sa très bonne lecture jeu, il a reçu à intercepter plusieurs ballons et contrer les attaquants parisiennes. Il se fait cependant avoir par la passe laser de Danilo qui amène le premier but. Une erreur qui va le faire sortir de son match. Il loupe complétement le ballon avant le premier but de Mbappé. Il réalise une très mauvaise intervention de la tête qui amène le doublé du numéro 7 du PSG. Dommage, puisqu’il avait montré de bonnes choses, mais il est clairement fautif sur plusieurs buts.

- Vidal (3,5) : avec son compère en défense central, ils ont tenu du mieux qu’ils peuvent les Corses à flots ce samedi. Il a réalisé quelques interventions décisives. Il s’est aussi imposé dans des duels dans les airs. Il se fait toutefois aspirer par Ekitike sur le but de Ruiz. Puis il se fait surprendre par la feinte Mbappé sur le second but. Il est trop apathique dans la surface au moment du troisième but des hommes de Galtier. Il a coulé au fil des minutes.

- Diallo (3,5) : le latéral gauche ivoirien a eu énormément de boulot ce soir, notamment face à l’activité d’Hakimi. S’il a réussi parfois à prendre le dessus sur le Marocain, ce dernier ne lui a pas rendu la vie facile par ses nombreux appels. C’est d’ailleurs de son côté qu’Hakimi viendra doubler la mise. Il a été quelquefois maladroit dans ses interventions. Remplacé par Mickaël Alphonse (71e), qui n’a fait lui aussi que défendre.

- Marchetti (4) : habituel milieu de terrain, le Français a été plutôt défenseur central dans cette confrontation. Il a passé la majorité de son temps dans son camp à défendre et dégager son équipe. Il a vécu l’enfer face au milieu de terrain parisien, où il n’a jamais vu le cuir. Il a réalisé de bonnes passes offensivement, qui ont cassé des lignes. Pas un match pour lui.

- Mangani (3) : le numéro 23 d’Ajaccio n’a pu que subir les événements au Parc des Princes. Malgré de nombreux bons retours défensifs, il n’a pas stoppé les vagues du PSG. Sur le troisième but, il est un peu attentiste dans la surface de réparation. Offensivement, il n’a quasiment touché aucun ballon dans le camp des Parisiens, si ce n’est une reprise de volée hors cadre (53e). Il ternit sa prestation en étant exclu après un vilain geste. (82e)

- Coutadeur (4) : comme ses deux autres coéquipiers dans l’entrejeu, le capitaine des Corses n’a eu aucune influence au cœur du jeu. Il s’est plus mis en évidence du point de vue défensif, en réalisant quelques bons retours. Trop souvent contraint à défendre dans ses 40 mètres, il n’a pas eu la moindre miette en attaque. Remplacé par Moussa Soumano (63e), qui se crée la plus belle occasion d’Ajaccio en fin de match (86e).

- Barreto (4) : sur son flanc droit, il a passé plus de temps à aider Youssouf que tenter des initiatives offensives. Malgré tout, il a plutôt bien négocié ses quelques ballons dans les 25 derniers mètres du PSG. Il cadre une tête en début de match, puis réalise un bon centre pour Spadanuda mal conclu. Il ne cadre pas sa frappe à l’entrée de la surface en milieu de seconde mi-temps (66e). Remplacé par Florian Chabrolle (83e), qui n’a pas pu se mettre en évidence.

- El-Idrissy (3) : le type de rencontre cauchemardesque pour un numéro 9. Le buteur français a touché un nombre infime de ballons ce soir. À part quelques bonnes remises, il a été invisible de bout en bout. Il a même manqué quelques relances. Son entraîneur a abrégé ses souffrances en deuxième mi-temps. Remplacé par Riad Nouri (63e), qui n’a pas fait bien mieux.

- Spadanuda (3) : dans cette configuration de match, il avait peu de chances de se mettre en évidence. Condamné à défendre avec ses défenseurs, il n’a jamais apporté le danger sur le but de Donnarumma. Sur son unique incursion dans la surface, il manque totalement sa tentative face au gardien italien (45e). Remplacé par Ivane Chegra (63e), qui a mis un peu de mouvement dans les attaques ajacciennes.