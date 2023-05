PSG : Joan Laporta va tout faire pour ramener Lionel Messi à Barcelone

La suite après cette publicité

La fête était totale ce dimanche soir pour les supporters du Barça. Après la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de l’Espanyol lors du derby catalan (1-4), synonyme de 27e sacre en Liga pour le club blaugrana, Joan Laporta a en effet assuré vouloir tout faire pour rapatrier Lionel Messi en Catalogne. Plusieurs supporters ont d’ailleurs scandé le nom de la Pulga dans les rues de la ville quelques minutes après le coup de sifflet final.

«Nous allons tout faire pour le ramener», a notamment confié le dirigeant barcelonais avant de poursuivre sur le prochain mercato de son équipe : «on travaille d’ores et déjà à l’équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. On a monté un plan d’austérité au club pour pouvoir entrer dans les clous du fair-play financier pour pouvoir recruter. On fait notre travail pour pouvoir avoir une équipe encore plus compétitive la saison prochaine». Une déclaration qui devrait réchauffer les rumeurs alors que l’avenir de Lionel Messi au PSG semble plus que jamais incertain.

À lire

Le FC Barcelone de Xavi plonge dans l’euphorie après une soirée historique !