Ldc : Mauricio Pochettino explique la non titularisation de Kylian Mbappé

A quelques minutes du coup d'envoi de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, l'entraîneur du club de la capitale, Mauricio Pochettino, a évoqué l'état de forme de son meilleur buteur dans la compétition (8 buts cette saison en C1), Kylian Mbappé, au micro du diffuseur RMC Sport : « on a discuté avec le staff médical... La décision est la meilleure pour tout le monde. Il ne se sent pas de débuter le match, même si il a tout mis en œuvre pour. C’était impossible. Il est dans l’équipe et on verra ce qu’il se passe pendant le match », a-t-il d'abord expliqué.

Touché au mollet lors de la rencontre aller, puis absent sur blessure contre Lens, le Français pourrait être un remplaçant de poids dans le deuxième acte de cette rencontre ou au cours d'une éventuelle prolongation. En attendant, il sera suppléé par Mauro Icardi devant. Le tacticien argentin s'est d'ailleurs penché sur le choix d'aligner l'ancien de l'Inter Milan plutôt que Moise Kean à la pointe de son attaque. « C’est un attaquant avec de l’expérience dans ce type de match. Il apporte différentes choses à notre équipe. On va sans doute jouer de manière différente avec lui. On croit en lui comme en Moise, mais aujourd’hui c’est lui que nous avons choisi. »