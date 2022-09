PSG : Djeidi Gassama prolongé puis prêté !

Alors que de nombreux jeunes talents du PSG ont été prêtés ces dernières heures, l'un des plus talentueux était encore présent à Paris ces dernières heures alors que sonnait la fin du mercato. Mais tout ceci n'est que de courte durée. Fer de lance du PSG en Youth League la saison passée avec 5 buts et 2 passes décisives en 8 matches, Djeidi Gassama (sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023), qui a vécu ses premières minutes avec les pros du PSG face à Montpellier la saison passée en L1.

Selon nos informations, sauf énorme surprise, l'attaquant de 18 ans prolonger son bail au sein de son club formateur selon nos informations. Droitier, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque avec une préférence pour le côté gauche, devrait ensuite prendre la direction de la Belgique et plus précisément d'Eupen. A noter que Almeria et Schalke 04 s'étaient positionnés, mais trop tard pour boucler l'opération. Pour rappel, le mercato est encore ouvert quelques jours en Jupiler Pro League.