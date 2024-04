PSG - Stade Rennais : les notes du match

Un succès sur la pelouse marseillaise dimanche, et le PSG devait enchaîner avec un nouveau gros match, une demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais. Une compétition qui fuit le club de la capitale depuis 2021 et qui est prise très au sérieux par Luis Enrique et son staff. La preuve avec un onze de départ très solide, où l’on retrouvait Kylian Mbappé, sur le côté gauche. Mbappé, sifflé par une partie du public lors de l’avant-match, créait d’ailleurs le premier frisson en se présentant seul face à Mandanda à la 12e minute, bien lancé par Dembélé. Le gardien détournait la frappe qui terminait sa course sur la transversale. Dans la foulée, Kalimuendo alertait Donnarumma, et lançait définitivement la rencontre.

Le PSG dominait face à un bloc rennais bien regroupé. Et il devait s’en remettre aux inspirations de Dembélé pour créer des décalages. L’international français se retrouvait souvent pris dans l’étau au moment de conclure, et Rennes appliquait à la perfection son plan de jeu, sans réussir à se monter dangereux. Mbappé profitait d’un rare relâchement sur le marquage adverse pour obtenir un penalty en débordant Omari. L’attaquant voulait se faire justice lui-même, mais tombait à nouveau sur un grand Mandanda, qui détournait son penalty (37e). Décidément malheureux le numéro 7 ? Pas tant que ça puisque sur l’action suivante, sa frappe voyait sa trajectoire déviée par Omari et trompait Mandanda (1-0, 40e).

Le PSG en totale maîtrise

Au retour des vestiaires, le PSG gardait le contrôle des débats, avec une grande sérénité. Et Mbappé testait encore la solidité de Mandanda, d’une frappe en force à l’entrée de la surface (57e). Le duel de la soirée était clairement là, entre ces deux hommes. Et Mbappé, qui avait démarré la rencontre sous quelques sifflets, s’employait aussi défensivement pour récolter des applaudissements. Rennes tentait bien de muscler son jeu mais cela passait plus par des fautes que par des actions tranchantes.

Et Luis Enrique ? Il s’offrait un quadruple changement à la 75e minute, mais cette fois, Mbappé restait sur le terrain. Et malgré un seul but d’avance, le PSG ne tremblait jamais réellement jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Sans offrir un régal offensif, le club de la capitale a livré un match plein et sérieux de bout en bout. Plutôt encourageant à une semaine du quart de finale aller face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Et surtout, il sera en finale de la Coupe de France face à l’OL.

Homme du match : Vitinha (7,5) : le Portugais confirme sa prise de pouvoir dans l’entrejeu rouge et bleu. Une nouvelle fois positionné dans un rôle de sentinelle, il a été au four et au moulin. Présent dans les duels, il a récupéré un grand nombre de ballons sur les rares tentatives de contre rennaises. Installé au coeur d’un PSG dominateur, il a été l’une des plaies tournantes de son équipe. A régalé avec ses longs renversements de jeu.

PSG

- Donnarumma (6) : grâce à l’énorme domination de son équipe, l’Italien n’a pas eu grand-chose à faire. Mais les rares fois où il a dû intervenir, il a répondu présent, comme cet arrêt face à une frappe à bout portant de Kalimuendo (13e) et quand le SRFC poussait en fin de match.

- Hakimi (5,5) : le Marocain a gêné les défenseurs rennais en occupant une position très haute sur le terrain. Positionné limite comme un attaquant, et plutôt dans l’axe, il a certes permis à Dembélé et Lee de combiner sur le flanc droit, mais il n’a pas créé énormément d’actions chaudes pour autant.

- Marquinhos (6) : absent des terrains depuis le 17 février dernier, le capitaine du PSG faisait son grand retour. Et ce soir, il a été propre. Face à des Rennais jouant essentiellement le contre, il a su contenir Gouiri. Remplacé par Pereira (75e).

- Hernandez (6) : à gauche de Marquinhos, le Français a lui aussi maîtrisé sans trop de difficulté les attaquants bretons. Costaud dans les duels, il a su jaillir au bon moment dans ses interventions. À noter quand même une petite frayeur sur un contact rugueux avec Seidu (81e).

- Mendes (6) : préservé par Luis Enrique au retour de la trêve internationale, le Portugais faisait lui aussi son retour dans le onze de départ parisien. Sur son côté gauche, il a tenté quelques débordements saignants en combinant avec Mbappé. Mais face à un bloc regroupé, il avait rarement la place pour faire ses percées. Remplacé par Skriniar (75e).

- Vitinha (7,5) : voir ci-dessus.

- Ruiz (6) : l’Espagnol n’a pas spécialement brillé, mais il a été propre. Positionné à gauche du milieu, il voyait surtout le jeu pencher à droite. Mais quand il héritait du ballon, il le perdait rarement, même s’il n’a pas trop apporté offensivement en première période. Au retour des vestiaires, il a davantage combiné avec Mbappé. Malheureusement pour lui, ses nombreuses montées offensives n’étaient pas toujours accompagnées par ses partenaires.

- Zaïre-Emery (5,5) : la jeune pépite parisienne n’a pas fait un mauvais match. Précieux dans ses retours défensifs et costauds dans les duels à l’épaule. Encore trop neutre, il n’a pas retrouvé ses sensations du début de saison où on le voyait casser les lignes. Remplacé par Ugarte (75e).

- Lee (5) : collé le long de la ligne de touche sur son flanc droit, le Sud-Coréen ne montait pas trop lors des phases offensives. La faute sans doute à un Hakimi positionné très haut. Il n’a pas commis trop d’erreurs techniques, mais n’a pas pesé en attaque alors que le jeu penchait de son côté. En deuxième période, il a disparu des débats. Remplacé par Kolo Muani (84e).

- Dembélé (7,5) : positionné en faux neuf, il a tout simplement été partout. Libre de ses mouvements au coeur du jeu, il a régalé en trouvant de nombreux décalages par son jeu de passe. A lancé Mbappé pour la première action chaude du match (12e) avant un festival de dribbles au coeur de la surface, entouré de plusieurs adversaires, mais n’a pas cadré sa tentative (26e). Omniprésent, il a toutefois baissé en régime en deuxième période. Remplacé par Asensio (75e).

- Mbappé (6,5) : sorti en boudant à Marseille, le Bondynois était bien titulaire pour cet autre grand rendez-vous. Au grand dam d’Omari. Lancé en profondeur par Dembélé, le numéro 7 a déposé le défenseur rennais, mais sa tentative a été déviée sur la barre par Mandanda (12e). Scruté de partout, il pensait voir sa soirée se compliquer après avoir raté un penalty qu’il avait provoqué (35e) après une faute… d’Omari. Mais comme d’habitude avec lui, il a su trouver la faille malgré ses temps faibles en ouvrant le score grâce à une frappe déviée par… Omari (40e). Auteur d’un meilleur match après trois rencontres compliquées, il a quand même manqué d’efficacité en ratant deux balles de break (53e, 58e).

Stade Rennais

- Mandanda (7) : le capitaine du soir a contrarié Mbappé. Il l’a battu dans un face-à-face décisif (12e), avant de détourner son penalty (36e), mais a été pris à contre-pied ensuite sur la frappe du numéro 7 parisien, détournée par Omari (40e). Dans le second acte, il s’est encore interposé devant Mbappé (53e, 58e), puis devant Asensio (79e).

- G. Doué (4) : le latéral a connu quelques difficultés dans son couloir. Souvent pris dans son dos, l’aîné de la fratrie Doué a eu besoin d’aide pour stopper Mbappé. Peu en vue offensivement, il s’est contenté d’assurer ses tâches défensives. Remplacé par Seidu (56e).

- Omari (3) : le défenseur central a vécu une soirée malheureuse. Il est dépassé par la vitesse de Mbappé et l’a fauché dans la surface, amenant le penalty pour Paris. Il est une nouvelle fois battu dans son duel en un-contre-un face au Bondysien, avant de détourner sa frappe dans les filets rennais.

- Theate (5) : le Belge a certainement été le défenseur le plus solide ce soir. Concentré et appliqué, Theate a été précieux dans sa lecture du jeu et dans ses qualités athlétiques. Quelques erreurs de relance à signaler cependant.

- Truffert (4,5) : plus offensif que son pendant à droite, Truffert a été très volontaire dans son couloir, sans pour autant régler la mire sur ses centres. Défensivement, il a été gêné par les permutations entre Dembélé, Hakimi et Lee.

- Bourigeaud (5) : s’il a été juste techniquement comme souvent, Bourigeaud n’a pas été décisif ce soir, passant une bonne partie de son match à dézoner et à défendre. Ses centres n’ont pas trouvé preneur, mais ont été très dangereux pour la défense parisienne, notamment en seconde période.

- D. Doué (5,5) : aligné dans l’entrejeu ce soir, le cadet de la fratrie Doué a été très actif à la récupération, et précieux dans les premières relances. Il a eu une grosse débauche d’énergie et a été à l’initiative de quelques mouvements rennais.

- Santamaria (5) : l’homme de l’ombre a fait le job ce soir. Précieux dans ses interceptions, l’ancien de Fribourg a assuré l’équilibre de son équipe, même si elle a passé la majeure partie de la rencontre à courir après le ballon. Précis dans ses courtes relances, il n’a pas pris de risques sur ses transmissions.

- Blas (3,5) : positionné dans le couloir gauche, l’ancien Nantais n’a jamais semblé être dans le bon rythme, avec du déchet technique. Peu inspiré, il a cédé sa place à Terrier (56e).

- Gouiri (4,5) : comparé a son compère de l’attaque, Gouiri a eu plus de déchet dans son jeu. Il a souvent tenté des gestes techniques, très utiles s’ils passent, mais il a manqué de justesse dans ses gestes. Il a une grosse occasion au retour des vestiaires (50e).

- Kalimuendo (5) : l’ancien Parisien s’est heurté à Donnarumma (12e) dans son premier duel. Il a été très utile dans son jeu dos au but par ses déviations, notamment pour faire monter le bloc rennais. Il a manqué d’efficacité dans le dernier geste, n’inquiétant que très peu Donnarumma sur ses autres tentatives dans le second acte.