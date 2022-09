Serie A : Bologne renverse la Fiorentina, Sassuolo tombe à domicile, statu quo entre Lecce et Monza

En déplacement sur la pelouse de Bologne, la Fiorentina a concédé la deuxième défaite de sa saison, son sixième match consécutif sans victoire. L'ouverture du score de Lucas Martínez Quarta (54e, 0-1) n'aura pas suffi à empêcher la Viola de plonger, le tout en l'espace de 3 minutes. Moussa Barrow permettait aux locaux de revenir à hauteur (59e, 1-1), avant que Marko Arnautović, buteur pour la sixième fois en six sorties, n'offre un avantage définitif aux Bolognais (62e, 2-1).

Sur sa pelouse du Mapei Stadium, Sassuolo n'a pu empêcher sa défaite face à l'Udinese (1-3). Mis sur les bons rails après le but de Davide Frattesi (33e, 1-0), l'exclusion de Ruan (43e) aura eu raison de la domination des siens, concédant l'égalisation de Beto à un quart d'heure du terme de la rencontre (75e, 1-1), avant que Samardzic (90e+1, 1-2) et Beto, pour son doublé, n'arrache la victoire dans les tous derniers instants de la rencontre (90e+3, 1-3). Monza, dernier de Serie A, a décroché son premier point de la saison après son match nul sur la pelouse de Lecce, 17e. Le but de Stefano Sensi (35e, 0-1) n'aura pas suffi aux hommes de Giovanni Stroppa pour remporter leur première victoire de la saison, après que Joan González ait arraché l'égalisation au début du second acte (48e, 1-1).