Gianluigi Donnarumma assume et défend le choix PSG

Il est l'une des satisfactions du dernier mercato estival du Paris SG. Gianluigi Donnarumma (22 ans), s'il se partage les buts du Paris SG avec Keylor Navas (34 ans) depuis son arrivée, a répondu présent. Solide et décisif, l'Italien, champion d'Europe l'été dernier, n'a pas raté ses premiers pas en France. Longuement interrogé par La Gazzetta dello Sport ce mercredi, le gardien de but, lauréat du prix Yachine en 2021, ne boude pas son plaisir, savourant chaque instant dans la capitale. «Même si tout n'a pas été simple au début, je me sens vraiment chez moi», a-t-il assuré avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«Je crois que le PSG a toujours été dans mon destin. Ils me suivent depuis des années et m’ont toujours fait savoir qu’ils étaient intéressés. Alors, ça devait se passer comme ça. Que ce soit le président Al-Khelaïfi ou le directeur sportif Leonardo, ils m’ont fait comprendre qu’ils me voulaient vraiment et chaque jour, ils me font sentir qu’ils me soutiennent. Je suis très content et fier d’être ici», a-t-il lancé avant d'ajouter. «Être ici, c’est quelque chose de spécial parce que, en t’entraînant tous les jours avec de tels champions, tu ne peux que progresser».

«Keylor, un super mec»

Débarquer au Parc des Princes lui a également permis de découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes : la Ligue des Champions. «Jouer ma première Champions avec cette équipe, c’est quelque chose d’unique. C’est normal qu’il y ait beaucoup d’attentes autour de nous. On prend les matches comme ils viennent. Contre le Real, ce sera un duel difficile, mais nous pouvons nous battre pour la victoire et arriver au bout, parce que c’est un de nos objectifs», a-t-il clairement martelé, se disant agréablement surpris du niveau de la Ligue 1.

«Ce n’est pas vraiment comme on l’imagine. En étant ici, j’ai été très surpris du niveau général et j’ai compris qu’il s’agit d’un beau championnat. Il y a de bonnes équipes et il n’y a pas de match facile. Même le PSG doit donner le maximum pour chercher à gagner», a-t-il lâché, évoquant enfin la question de la concurrence avec Navas, loin d'être problématique pour lui. «Je savais que ce serait comme ça en venant ici. Je ne sais pas ce que Keylor pense, mais moi, ça me va bien, d’autant que je sens que je suis important pour tout le monde. Je donnerai tout pour le PSG. Et ce n’est pas vrai qu’il y a des problèmes entre Keylor et moi. J’ai un super rapport avec lui, c’est un super mec. Pour moi, il n’y a aucun problème», a-t-il conclu. Paris, c'est vraiment le paradis pour Gigi.