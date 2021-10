Luis Suarez avait prédit le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid

Depuis un mois maintenant et le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid, Luis Suarez et l'attaquant français sont à nouveau des coéquipiers. Les deux hommes ont déjà évolué ensemble au Barça pendant un an, complétant le front de l'attaque culé avec un certain Lionel Messi. Leur complémentarité n'a jamais vraiment sauté aux yeux en Catalogne mais l'Uruguayen l'assure, à Madrid, il tente de mettre son coéquipier dans de bonnes dispositions. Il a même affirmé auprès de certains de ses amis chez les Colchoneros du retour à venir de Griezmann. C'est ce qu'il témoigne dans un entretien accordé à Sport, à quelques heures des retrouvailles entre le Barça et l'Atlético.

«Je n'ai pas été surpris (du retour de Griezmann). Je l'ai même prédit. Trois ou quatre jours avant la signature, j'étais avec Rodrigo de Paul et Angelito Correa. Avec l'intuition de l'attaquant, je leur ai dit : "pour moi, Griezmann arrive, souvenez-vous de ça". Lors de la signature, Rodrigo m'a reproché de garder des informations que je savais, mais non ! Je jure sur la tête de mes enfants que je n'en avais aucune idée. C'était juste une intuition. Antoine est ravi. Au début, il a eu du mal, mais le but contre Milan l'a libéré. C'est une personne très aimée dans les vestiaires et il commence à prendre confiance en lui. Il a des qualités à revendre », déclare Suarez, visiblement ravi de revoir Griezmann dans la même équipe que lui.