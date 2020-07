Mercato : l'AS Monaco veut tenter un coup au FC Barcelone

L'AS Monaco a surpris tout le monde au cours des derniers jours. Les Asémistes ont mis Robert Moreno à la porte, et ont confié les clés du banc à Niko Kovac, le tacticien préalablement passé par Francfort et le Bayern. Et forcément, les premières rumeurs liées au mercato ont commencé à fuser, avec des joueurs connus du Croate que peuvent être Luka Jovic (Real Madrid) et Filip Kostic (Francfort). Le nom de Mario Götze, libre de tout contrat, est aussi revenu à plusieurs reprises.

Des pistes a priori assez onéreuses, et Kovac avait de toute manière assuré avoir obtenu des garanties de la part d'Oleg Petrov et de Paul Mitchell pour avoir une équipe compétitive. Des "galactiques" devraient donc être recrutés, mais la cellule dirigeante monégasque n'en oublie pas d'autres pistes, peut-être moins flamboyantes et plus discrètes mais qui peuvent s'avérer être de jolis coups. Selon le quotidien catalan Sport, le club du Rocher a jeté son dévolu sur le joueur du Barça Matheus Fernandes.

Il n'a pratiquement pas joué en Liga

Le club de Liga a ainsi reçu plusieurs offres pour son milieu de terrain brésilien de 22 ans arrivé l'été dernier, et aussitôt prêté à Valladolid. Le média explique que l'AS Monaco a déjà formulé une offre de prêt avec option d'achat. L'ancien de Palmeiras s'entraînera avec l'équipe première pendant la présaison, et son avenir sera décidé en septembre. La formation de la Principauté serait bien positionnée sur ce dossier, devant Sassuolo par exemple, mais les dirigeants blaugranas ne souhaitent pas risquer de le perdre définitivement et ne souhaite pas d'option d'achat dans le deal. Ils sont en revanche convaincus qu'un prêt à Monaco serait une excellente option.

Arrivé pour 7 millions d'euros plus trois millions d'euros sous forme de bonus en janvier, le joueur n'a cependant pas énormément joué à Valladolid en deuxième partie de saison, puisqu'il a dû se contenter de trois petites apparitions en championnat. Son transfert avait fait polémique en Catalogne, notamment à cause des liens troubles entre le Barça et le pays sudaméricain. L'AS Monaco semble en tout cas clairement avoir ses chances dans ce dossier.