Trois joueurs sur la liste des transferts à Dortmund

À l'été 2019, le Borussia Dortmund claquait 75 millions d'euros pour s'offrir les services de trois internationaux allemands pour 25M€ chacun. En recrutant Entre Can, Julian Brandt et Nico Schulz, les Marsupiaux pensaient être en mesure de se battre pour le titre en Bundesliga. Force est de constater que 3 ans plus tard, ces transferts sont peu fructueux. Bild indique que le BVB souhaiterait donc se débarrasser d'eux cet été.

Pour Emre Can, le club de la Ruhr serait prêt à accepter des offres entre 15 et 20M€ mais ce qui risque de freiner les clubs potentiellement intéressés est le salaire (10M/an) de l'ancien joueur de la Juventus. Ensuite, le talentueux milieu allemand, Julian Brandt arrivé de Leverkusen, n'est jamais parvenu à s'imposer sous les maillots Jaunes et Noirs, et une quinzaine de millions devraient suffire pour s'attacher ses services. Enfin, le latéral gauche, Schulz n'a fait que 60 apparitions en presque 3 saisons et pourrait quitter le club contre 6 M€.