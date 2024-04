Le PSG prépare une offre faramineuse pour Victor Osimhen !

C’est acté depuis des mois et l’on s’y dirige de plus en plus du côté du PSG. En effet, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité en janvier dernier et comme c’est aujourd’hui un secret de Polichinelle dans le monde du football, Kylian Mbappé va quitter la capitale cet été. Mais alors que KM7 portera le blanc de la tunique du Real Madrid l’an prochain, Paris veut préparer la suite. Comme le martèle si bien Luis Enrique depuis plusieurs semaines : «tôt ou tard, il faut apprendre à jouer sans Kylian.»

Le PSG à la recherche d’un attaquant pour remplacer Mbappé

Ainsi, cette phrase justifie le traitement du coach ibérique avec le Bondynois depuis plusieurs semaines. Relégué sur le banc et parfois sorti aux alentours de l’heure de jeu, Mbappé vit une situation inédite avec le club de la capitale. Recruté définitivement à l’été 2018 contre 180 millions d’euros après un prêt d’un an en provenance de Monaco, l’attaquant de 25 ans est depuis devenu une légende du club de la capitale. Aujourd’hui considéré comme le meilleur attaquant du monde par de très nombreux suiveurs, il va ainsi rejoindre le Real Madrid et le PSG doit trouver une solution.

Cette astuce peut être trouvée en interne. Avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, auteurs de saisons intéressantes, mais pas encore assez pour dire qu’ils sont de clairs remplaçants à Mbappé, Luis Enrique a de quoi faire, mais sait qu’il risque d’avoir besoin de renforts pour la saison prochaine. Et au cas où l’ancien sélectionneur de la Roja ne le réaliserait pas encore, ses dirigeants eux semblent en être bel et bien conscients. Ainsi, ils s’activent tous azimuts depuis plusieurs mois pour chercher des joueurs qui seraient susceptibles de remplacer le numéro 7 du PSG de la meilleure des manières.

Osimhen a une clause de 130 millions d’euros

Et le nom de Victor Osimhen est rapidement revenu sur le bureau des décideurs parisiens. Plus en odeur de sainteté avec Naples avec qui il a clairement affiché des velléités de départ ces derniers mois, le Nigérian semble vouloir tester quelque chose d’autre l’été prochain. Et ses dirigeants semblent en adéquation avec cette idée alors que son contrat a été prolongé jusqu’en 2026 juste pour permettre aux Partenopei de récolter encore plus d’argent. Et selon les informations du Corriere dello Sport, le PSG est enclin à mettre les 130 millions d’euros demandés pour attirer le buteur de 26 ans.

L’ancien du LOSC est très courtisé. Outre les cadors de Premier League, l’Arabie saoudite est également sur ses traces, bien qu’un départ pour le Golfe paraît surprenant pour un joueur déterminé à l’idée de remporter des titres sur le Vieux continent. Conscient de cette féroce concurrence, Paris pourrait s’aligner sur les 130 millions d’euros réclamés par Aurelio de Laurentiis, d’après la publication transalpine. En proie aux pépins physiques et seulement auteur de 13 buts cette saison, l’ancien du LOSC garde visiblement une belle cote et un retour en Ligue 1 cet été est d’actualité !