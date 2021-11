PL : Leeds résiste à Brighton grâce à un grand Illan Meslier

Après un début de saison canon, Brighton n'y arrive plus. Dans le cadre de la 13ème journée de Premier League, les Seagulls n'ont pas su s'imposer à Leeds United (0-0) ce samedi, pour le dernier match de la journée en Angleterre. Les hommes de Graham Potter ont pourtant eu l'opportunité de faire la différence dans ce match. Ceux de Marcelo Bielsea aussi, mais les gardiens ont brillé. Après une première période dominée au Falmer Stadium, Brighton n'a pas su prendre les devants. Neal Maupay, de retour dans le XI après avoir été mis à l'écart pendant 1 mois, a d'abord loupé le cadre alors qu'il se trouvait tout seul, à 6 mètres du but vide (8e). Puis Leandro Trossard a vu Illan Meslier dévier sa frappe sur son poteau droit (20e) avant de capter tranquillement une autre de ses tentatives (33e).

La physionomie de la rencontre n'a pas vraiment changé au retour des vestiaires, les Seagulls repartant très forts face à des Peacocks pris d'assaut, malgré les entrées de Jamie Shackleton et de Pascal Struijk à la place de Junior Firpo et Kalvin Phillips à la pause. Mais le portier international Espoirs français, bien aidé par ses montants, a écœuré les Seagulls à The AMEX, à l'image de ses parades face à Jurgen Locadia (75e) ou encore Solomon March (77e, 89e). Robert Sanchez a lui été décisif devant Tyler Roberts à deux reprises (66e, 83e). Brighton, sous l'impulsion d'un très bon Trossard, peut avoir des regrets et enchaîne un 8ème match sans succès en Premier League. La dernière victoire des Seagulls remonte au 19 septembre. Leeds confirme être loin de l'euphorie de l'an passé et peut savourer ce point, qui pourrait compter dans l'optique du maintien, acquis dans la douleur.