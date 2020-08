L'OL se place sur Axel Disasi

La belle saison de Reims - qualifié pour la Ligue Europa suite au sacre parisien en Coupe de la Ligue BKT - n'est logiquement pas passée inaperçue auprès d'écuries un peu plus huppées, du moins financièrement parlant. Hassane Kamara a ainsi fait ses valises direction l'OGC Nice, rapportant 4 millions d'euros aux Rémois. Et il pourrait bien ne pas être le seul à quitter le Stade Auguste-Delaune. Effectivement, Axel Disasi, défenseur central de 22 ans, jouit d'une excellente cote sur le marché des transferts, en France mais aussi en Europe.

L'Olympique de Marseille, l'AS Monaco et le Séville FC notamment feraient partie des prétendants selon diverses publications, alors que de notre côté, nous vous informions en exclusivité en novembre dernier qu'il avait aussi la cote en Premier League. Et ce n'est pas tout, puisque nous sommes maintenant en mesure d'affirmer que l'Olympique Lyonnais est aussi entré dans la course. Ce n'est un secret pour personne, le club rhodanien se cherche un défenseur central, et celui qui a disputé 27 rencontres de Ligue 1 cette saison pourrait bien être l'heureux élu.

L'AS Monaco ne l'oublie pas

Selon nos informations, l'OL envisagerait même de faire une offre de 12 millions d'euros - plus bonus - au Stade de Reims pour le natif de Gonesse, arrivé en Champagne-Ardenne à l'été 2016 en provenance du Paris FC. Le roc défensif rémois, qui a notamment brillé dans des rencontres face aux gros comme lors de cette victoire 2-0 au Parc des Princes en septembre dernier, pourrait donc être la solution aux soucis défensifs de l'équipe de Rudi Garcia. Toujours d'après nos sources, l'AS Monaco est encore à l'affût dans ce dossier qui risque d'animer le mercato français.

Les Monégasques doivent aussi renforcer leur arrière-garde et comptent mener à bien une énième révolution estivale dans leur effectif. Disasi entrerait parfaitement dans la politique de recrutement de Paul Mitchell, visant à attirer de jeunes joueurs prometteurs et potentiellement revendables à bon prix. Les dirigeants du Stade de Reims avaient déjà refusé une première approche du club de la Principauté, mais pourraient désormais accepter de discuter à partir du montant de 12 millions d'euros cité plus haut. De quoi lancer une belle bataille entre Lyonnais et Monégasques...