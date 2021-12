Le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Athletic répondent à LaLiga

LaLiga joue une partie de son avenir financier dans les prochains jours. Les dirigeants de la première division espagnole ont proposé aux clubs de revendre une partie du capital de l'institution (10% environ) au fonds d'investissement CVC Capital Partners, afin de récupérer quelques liquidités. Il faut dire la pandémie et la crise économique qui a suivi est passée par là. Elle a touché tout le monde mais l'accord cité n'a pas plu à certains clubs du championnat et pas des moindres. Comme nous vous l'expliquions ce matin, le Real Madrid le Barça et l'Athletic ont proposé à leurs homologues une autre solution en la présentant comme bien plus avantageuse. Forcément, ça n'est pas du goût de LaLiga qui s'en est émue dans un communiqué.

La passe d'armes ne désemplit pas car c'est au tour des trois clubs historiques de répondre à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux. «Du point de vue de notre engagement centenaire dans le football espagnol et sa viabilité, il faut comprendre notre opposition la plus profonde en août dernier à l'opération levée par LaLiga avec le fonds de CVC Capital Partners, le soi-disant "LaLiga Impulso Project", maintenant reformulé dans des termes tout aussi ruineux pour le football espagnol et, en outre, non exempt de graves irrégularités (tant sur la forme que sur le fond). (...) Nous appelons à la réflexion tous les acteurs et managers du football espagnol. Il est essentiel d'agir avec bon sens et explorer toutes les alternatives disponibles (comme le Projet Durable proposé ici apportant des bénéfices similaires), afin de permettre aux clubs de résoudre leurs problèmes financiers de manière rationnelle et durable, sans subir de graves irrégularités ou peser sur l'avenir du football espagnol depuis un demi-siècle. (...) En conclusion, il est déconcertant que, puisqu'il existe des alternatives financières viables, raisonnables et durables telles que celle présentée ici, un processus compétitif, ouvert et transparent n'ait pas été promu par LaLiga dans le but de maximiser les conditions financières pour tous les clubs. Il est encore temps pour cela.» Le bras de fer continu.