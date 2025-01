Le prometteur Adam Dihad intéresse la L2 et l’étranger

Cet hiver, plusieurs clubs sont en quête d’une bonne affaire et/ou d’un joli coup. Et certains d’entre eux pourraient bien trouver leur bonheur en National 2 où évolue Adam Dihad. Âgé de 21 ans, ce défenseur central formé à Troyes enchaîne les prestations convaincantes sous le maillot de Jura Sud. Cette saison, il a ainsi participé à 12 rencontres. L’occasion d’attirer le regard des scouts. Selon nos informations, le joueur, qui était dans l’équipe type de la saison en N2 l’an dernier, a été observé par des clubs de Ligue 2 et de D1 belge et suisse.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas la première fois qu’il est suivi de près puisqu’il y a quelques mois des écuries de L2, dont Dijon, ainsi que des clubs de première division en Belgique (Standard de Liège), en Suisse et au Portugal s’étaient déjà penchées sur son cas. Il faut dire que le profil de l’ancien membre de l’équipe de France U16 a de quoi plaire. Doté d’une bonne intelligence de jeu, il est un élément rapide, bon dans les duels et dans la relance. Il est également polyvalent puisqu’il est capable de jouer dans l’axe ou bien comme latéral droit. Un véritable couteau-suisse.