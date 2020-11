Suisse : Gaël Clichy s'entraîne avec le Servette FC

International avec l'équipe de France à 20 reprises, Gaël Clichy, 35 ans, est sans club depuis son départ de l’Istanbul Basaksehir cet été. Récemment installé sur les bords du Lac de Genève, avec sa famille, le latéral gauche formé à Cannes et passé par Arsenal et Manchester City s’entraine depuis une semaine avec le Servette FC, vient de communiquer le club genevois. Après s'être entrainé quelques semaines avec Thonon Evian Grand Genève FC (anciennement Evian-Thonon-Gaillard) pour garder la forme, Gaël Clichy prend dorénavant part aux entrainements des Grenat.

S'il n'est pas précisé si un contrat pourrait être offert au natif de Toulouse, le joueur a d'ores et déjà exprimé sa gratitude envers l'institution suisse, actuelle septième de Raiffeisen Super League. « Je remercie le Servette FC pour son accueil et la possibilité qu’il me donne de pouvoir me maintenir en forme au sein d’un groupe compétitif, tout en étant proche de ma famille à Genève, » a déclaré Gaël Clichy, qui n'a donc pas l'intention de raccrocher les crampons tout de suite. Pour rappel, Clichy reste sur une saison à 45 matches (2 buts, 8 passes décisives) avec le champion en titre de Turquie !