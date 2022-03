Cameroun-Algérie : Riyad Mahrez encense Slimani

Ce vendredi après-midi, l'Algérie a réalisé la très bonne opération en s'imposant face au Cameroun à l'extérieur lors des barrages du Mondial 2022 (1-0). Islam Slimani a inscrit l'unique but du match et permet donc aux Fennecs de prendre un gros avantage avant le match retour en Algérie. Et Riyad Mahrez pense que son équipe fera le travail.

La suite après cette publicité

« Ce n’était pas un match facile, physiquement surtout. À Blida, ça sera un match différent dans d’autres circonstances. Et on va faire notre match. (...) J’avais vu les statistiques avant le match sur la série d'invincibilité du Cameroun. Je pense qu’on était prêt à 100%. Les records sont faits pour être battus. Même Japoma, j’ai entendu beaucoup de choses dessus. On aime ce stade. Le but de Slimani ? C'est un grand attaquant. Je pense qu’il a marqué son quarantième but là… enfin je le sais parce qu’il me le dit tous les jours (rires). On est content qu’il soit avec nous.»