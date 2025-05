LdC : les boutiques des Champs-Elysées barricadées avant la finale

Si pour beaucoup, ce samedi 31 mai est jour de gloire, de liesse et de ferveur, certains vont passer la soirée dans la peur. Sur les Champs-Élysées, de nombreuses boutiques ont ainsi placardé des planches de bois pour cacher leur devanture du public, en vue des potentiels débordements qui auraient lieu en cas de succès de Paris Saint-Germain contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions.

«Normalement, on est ouvert jusqu’à deux heures du matin. Mais on ne veut pas revivre 2018. Au soir de la victoire de la France en Coupe du monde, plein de gens étaient entrés et avaient tout cassé», raconte une commerçante de la rue au Parisien. De toute façon, ce ne sera pas une journée prévue pour le business pour eux, étant donné que le préfet de Police leur a ordonné une fermeture complète dès 19h, par mesure de sécurité.