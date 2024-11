Lamine Yamal en tête du classement des joueurs U21 les plus chers au monde

L’Observatoire du football (CIES) a dévoilé, ce mercredi, le classement des joueurs âgés de moins de 21 ans avec la plus haute valeur de transfert. Lamine Yamal (FC Barcelone, Espagne) est en tête avec une valeur estimée à 180,9 millions d’euros. Le champion d’Europe avec la Roja devance Alejandro Garnacho (Manchester United, Argentine) qui est valorisé à 114,8 millions d’euros et Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain, France) ainsi que sa valeur de 109 millions d’euros. Savinho (Manchester City, Brésil) - 101 millions d’euros - et João Neves - 99,8 millions d’euros - (Paris Saint-Germain, Portugal) complètent le top 5.

Dans la suite de ce classement, on retrouve aussi Endrick (Real Madrid, Brésil) à la 6e position et dont la valorisation est estimée à 97,7 millions d’euros. Rico Lewis (Manchester City, Angleterre), le meilleur anglais du classement, se classe 7e, avec 87,2 millions d’euros. À noter que Mathys Tel (Bayern Munich, France) et Leny Yoro (Manchester United, France) sont assez loin dans ce classement. Respectivement à la 15e et 18e place, ils sont valorisés à 58,1 et à 54,5 millions d’euros. Enfin, le meilleur joueur africain se nomme Carlos Baleba (Brighton, Cameroun), 20e, avec 52,1 millions d’euros.

Top 10 des joueurs les U21 les plus chers au monde :