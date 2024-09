Lille - PSG : les notes du match

Un choc au sommet pour boucler cette 3e journée de Ligue 1. Ce dimanche, Lille recevait le Paris Saint-Germain au stade Pierre-Mauroy. Dans ce duel entre deux équipes qualifiées pour la Ligue des Champions, Parisiens et Lillois entendaient capitaliser sur leurs deux derniers succès pour prendre les trois points et voler la vedette à l’OM, actuellement installé dans le fauteuil de leader. Enregistrant le retour d’Angel Gomes, victime d’un terrible choc contre Reims, le LOSC se présentait en 4-3-3 avec Bayo en pointe, préféré à David. Avec Pacho et Beraldo titularisés en défense, le club de la capitale s’appuyait sur un trio offensif composé de Dembélé, Asensio et Barcola. Si les deux équipes se sont rendues coup pour coup lors des dix premières minutes, c’est bien le LOSC qui s’est procuré la première grosse opportunité de la soirée. Idéalement servi par Zhegrova, auteur d’un gros travail sur le côté droit, Diakité envoyait le ballon sur le poteau de Donnarumma avant que celui-ci ne s’en saisisse en deux temps trois mouvements (13e). Chahutés par des Lillois volontaires et portés vers l’avant, les champions de France en titre se sont progressivement remis dans le sens de la marche. S’appuyant sur un Dembélé en feu dans son couloir, le PSG a causé des misères à l’arrière-garde lilloise. Poussé à la faute sur un crochet de l’international français, Alexsandro commettait l’irréparable dans sa surface et Vitinha se chargeait de sanctionner les Dogues pour ouvrir la marque (0-1, 31e). Létal, le PSG a enfoncé le clou trois minutes plus tard sur un contre rondement mené et conclu par Barcola. Parti dans le dos de la défense, le Parisien ajustait Chevalier du droit pour inscrire son 4e but en Ligue 1 cette saison (0-2, 36e).

Un avantage au repos somme toute mérité pour des Parisiens sauvés par Donnarumma, à la parade devant Tiago Santos (41e) et qui auraient pu concéder un penalty sur une situation litigieuse impliquant Beraldo et le latéral lillois (42e). Au retour des vestiaires, Lille s’est donné les moyens de réagir. Entré en jeu à la pause, Sahraoui combinait dans la surface parisienne avec Tiago Santos avant de transmettre à Bayo. Sur le reculoir, l’ancien Havrais envoyait le cuir hors du cadre (48e). Animés par l’envie d’emballer ce deuxième acte en mettant du rythme et en multipliant les attaques, les Dogues ont toutefois flirté avec le KO. Heureusement pour Mandi et consort, Chevalier a veillé au grain pour s’interposer devant Asensio (53e) puis Barcola, pourtant auteur d’un festival dans la surface nordiste à l’image de son petit pont sur Diakité (54e). L’heure de jeu passé, le PSG a repris la maîtrise du jeu en confisquant le ballon. En vue de casser la dynamique parisienne, Bruno Genesio a usé ses dernières munitions en lançant sur le pré David, à qui le club de la capitale réussit plutôt bien ces dernières années (4 buts en Ligue 1 contre le PSG). Si l’on pensait alors que la lumière viendrait du Canadien, c’est bien Zhegrova qui sortait du bois pour relancer les siens. Homme de tous les dangers côté lillois, le Kosovar tentait sa chance depuis l’extérieur de la surface et laissait Donnarumma impuissant (1-2, 78e). De retour dans la partie, le LOSC est passé tout proche de frustrer le PSG au moment où Tiago Santos pensait égaliser avant que le VAR n’annule son but pour une position de hors-jeu (82e). Vacillant en fin de match, le PSG a pu compter sur une réalisation de la tête de Kolo Muani dans le money time pour assommer définitivement le LOSC (90e+3). Avec ce résultat, le PSG prend seul la tête du championnat tandis que Lille demeure au 6e rang.

À lire

L’Homme du match

- Barcola (8,5) : une première frappe enroulée et détournée par Chevalier (26e), avant d’ouvrir son pied droit pour faire le break. Discret dans les premières minutes, son but l’a libéré et il aura été un danger permanent pour la défense lilloise. Diakité s’en souvient encore, puisqu’il a essuyé un magnifique petit-pont avant l’heure de jeu (54e). Avec quatre buts au compteur, il a encore été décisif en ce début de saison. Remplacé par Lee Kang-In (74e).

Lille

Chevalier (5) : le portier français est attentif sur la première frappe d’Ousmane Dembélé, trop axiale (9e), et solide sur la tentative puissante de l’ailier droit du PSG (17e). Il se couche rapidement au sol sur la frappe de Bradley Barcola (26e). Statique sur le penalty de Vitinha (33e), il est battu par Barcola (36e). Vigilant en début de seconde période avec un arrêt sur Asensio (53e), puis sur la nouvelle tentative de Barcola (54e), il est battu par Kolo Muani dans les derniers instants de la rencontre (90e+2).

Santos (6,5) : le latéral portugais, appelé en sélection par Roberto Martinez pour le prochain rassemblement, a énormément dédoublé dans le dos d’Edon Zhegrova et donné du fil à retordre à son adversaire direct. Sur l’un d’entre eux, il voit son tir stoppé par Donnarumma. Mais avec son positionnement haut, il a pris le risque de laisser Barcola prendre le couloir. En seconde période, il rentre encore dans la surface, se joue de Beraldo mais voit sa frappe contrée par Vitinha (59e). Il pense égaliser pour le LOSC (82e), mais son but est refusé pour quelques centimètres suite à un hors-jeu. Remplacé par Rémy Cabella (85e).

La suite après cette publicité

Alexsandro (4) : pris par la vitesse d’Ousmane Dembélé, le défenseur brésilien fauche l’ailier français et provoque le penalty du 0-1 pour le Paris Saint-Germain (33e). Une faute qui représente assez bien son match où il a été en difficulté face à la vitesse et aux changements de direction du Français. À noter une frappe captée par Donnarumma (76e). Faute pour laquelle il a été averti, à la 33e minute.

Mandi (4) : libéro de cette défense à trois, l’Algérien de 32 ans a connu une soirée relativement compliquée. Preuve en est sur le deuxième but de la rencontre où il n’est pas assez réactif sur Asensio et ne parvient pas à rattraper Barcola. Remplacé par Thomas Meunier (65e), qui affrontait son ancien club. Il se fait subtiliser le ballon par Doué sur le troisième but parisien.

La suite après cette publicité

Diakité (4,5) : le joueur de 23 ans se procure la meilleure occasion lilloise de la première période avec ce tir sur le poteau (13e), après un bon travail de Zhegrova sur le côté droit. Positionné à droite du trio axial de la défense pour faire face à la vitesse de Barcola, il a été pris dans le dos par le Français sur le second but parisien. Il est ensuite mystifié par le numéro 29 de Paris (54e) qui s’est targué d’un admirable petit-pont. Sa faute en fin de match amène malheureusement le but du KO au PSG. Averti à la 90e+1.

Gudmundsson (3,5) : l’arrière-gauche suédois a eu beaucoup de mal à suivre Dembélé. Soit il était trop éloigné de lui, soit le joueur du PSG passait. Même aidé par Alexsandro, il a été en difficulté. Il n’a remporté que deux de ses huit duels disputés.

Gomes (4) : de retour deux semaines après son choc à la tête sur la pelouse de Reims, le nouvel international anglais a été remuant pour presser Vitinha et Neves dans les premiers instants du match et a voulu chercher ses coéquipiers dans la profondeur. Il est ensuite rentré dans le rang, sûrement pas assez remis de sa blessure. Remplacé par Ngal Aryel Mukau (46e). Averti une minute plus tard, après une faute sur Warren Zaire-Emery.

André (5) : le capitaine aux plus de 200 matchs avec Lille a orienté le jeu, a tenté de soutenir ses défenseurs lorsque Barcola ou Dembélé avait le ballon dans le pied. Mais au fil de la rencontre, il a baissé en régime.

Haraldsson (4) : contrairement à Zhegrova, l’ailier gauche islandais n’a pas été percutant sur son côté gauche pour déstabiliser Hakimi. Dans les trente derniers mètres, il n’a pas clairement pas pesé. Un constat visiblement partagé par Bruno Genesio puisqu’il l’a sorti dès la mi-temps. Remplacé par Osame Sahraoui (46e). Le Marocain s’est mis en évidence dès les premières minutes du second acte, dans un jeu à trois avec Santos et Bayo (48e). Quelques instants après, il tente un dribble inutile devant la surface lilloise qui amène à une occasion d’Asensio.

Zhegrova (7) : en l’absence de Nuno Mendes du côté du PSG, le Kosovar était en face à face avec Lucas Beraldo. Comme lors de la précédente confrontation au Parc des Princes, il a fait très mal au Brésilien par ses accélérations et ses dribbles, avant que le joueur du PSG n’inverse le rapport de force en seconde période. Le second but de Barcola arrive après sa mauvaise transmission pour Tiago Santos. En seconde période, il a été moins en vue… jusqu’à sa frappe lointaine et puissante qui trompe Donnarumma (78e) pour réduire l’écart. Si Lille a pu y croire jusqu’à la fin, c’est grâce à lui.

Bayo (3) : titularisé par Bruno Genesio à la pointe de l’attaque lilloise, à la place de Jonathan David, le Guinéen a été actif sans ballon dans les premières minutes en n’hésitant pas à partir dans la profondeur pour faire reculer la charnière parisienne. Lorsque Lille n’avait pass le ballon, il va gêner Pacho. Mais ça, c’était au début de la rencontre. Plus les minutes ont défilé, moins l’ancien Clermontois a été vu. En seconde période, il est lancé par Alexsandro dans la profondeur (58e), mais il est rattrapé assez facilement par Beraldo. Sur les 22 ballons qu’il a touchés, aucun n’a semblé dangereux. Suppléé par Jonathan David (65e), dont le but a été refusé pour une position de hors-jeu en toute fin de match.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (6) : sauvé par son montant en début de match, il a ensuite été décisif devant Santos, puis Alexsandro (76e) sur le peu d’occasions qu’il a subies durant ce match (43e et 59e). En revanche, il ne peut rien sur le but de Zhegrova (78e).

- Hakimi (6,5) : il a beaucoup combiné avec Dembélé tout au long du match, en lui offrant une belle possibilité de frappe (9e, 58e). On l’a également vu être présents offensivement pour proposer des solutions, avec quelques centres tentés. Défensivement, il a eu quelques retards, mais a globalement tenu son rang sur l’aile droite.

- Marquinhos (5,5) : rien à redire sur le match de l’expérimenté brésilien, qui aura su parfaitement bloquer Bayo tout au long du match, même s’il n’a pas eu trop de travail à faire. Une prestation de qualité, à l’image de ce joli duel gagné devant Sahraoui (69e). Remplacé par Mayulu (85e).

- Pacho (5) : moins serein que lors de ses premières sorties, la recrue estivale parisienne a eu parfois du mal, comme avec cette erreur de lecture commise devant Santos (12e), mais il a ensuite fait du bien à Beraldo et l’a aidé à stopper Zhegrova avec notamment trois dégagements importants réussis.

- Beraldo (4,5) : le Brésilien aura eu du mental pour revenir dans son match. Car cela a été très compliqué en début de match, où il aura énormément été en difficulté devant Zhegrova, notamment à la 23e minute où il s’est fait totalement enrhumer. Il a ensuite été obligé de faire faute sur le Lillois et a été averti d’un jaune après 24 minutes de jeu. Mais Beraldo s’est ensuite ressaisi en seconde période et a même été au départ de l’action amenant le deuxième but. Cependant, il lâche son marquage sur Zhegrova au moment de la réduction du score.

- Zaire-Emery (6,5) : discret, le titi parisien aura été plus qu’efficace pour bloquer les montées de Gomes et Haraldsson dans l’entre-jeu, avec un joli total de six ballons récupérés et quatre duels gagnés. Le jeune international français revient fort en ce début de saison et s’est même permis quelques combinaisons avec ses attaquants.

- Neves (6) : moins spectaculaire que ses premières sorties où il aura habitué le public à délivrer des passes décisives, Joao Neves a réalisé un match correct pour épauler Vitinha et Zaire-Emery. Il a même offert une belle occasion de but à Barcola et aura gêné plusieurs fois le milieu de terrain des Dogues. Remplacé par Ruiz (65e)

- Vitinha (7,5) : devant Zaire-Emery et Neves, le Portugais a fait le travail parfait pour empêcher les attaquants lillois d’exister dans cette rencontre, à l’image d’un excellent retour devant Santos (59e). Il s’est offert l’ouverture du score en transformant le penalty d’une manière similaire à celle de Neymar.

- Dembélé (8) : une première frappe après une combinaison avec Hakimi trop molle pour inquiéter Chevalier (9e), avant un nouveau duel perdu face au portier lillois (18e). Par la suite, il provoquait magnifiquement le penalty pour l’ouverture du score de Vitinha. Sans doute l’élément offensif parisien le plus dangereux avec 8 duels gagnés et un apport constant. Il ne lui manque que la finition pour qu’il fasse un match parfait. Remplacé par Kolo Muani (74e), buteur ce soir.

- Asensio (7) : encore un match plein pour l’attaquant espagnol, qui aura joué dans un rôle de faux numéro 9 qui lui va de mieux en mieux. Il a d’abord offert une première frappe pour Barcola (26e), avant de jouer un très bon une-deux avec l’international français. Asensio a encore gagné des points ce soir, mais n’est pas parvenu à marquer, avec un seul tir tenté et capté par Chevalier (58e). Remplacé par Doué (65e), qui s’est offert sa première passe décisive.

