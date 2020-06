Nîmes : Baptiste Reynet signe pour deux saisons

Ces derniers jours, Baptiste Reynet (29 ans) était en passe d'être transféré du Toulouse FC au Nîmes Olympique. Une arrivée désormais officielle. Les deux clubs l'ont annoncé ce mercredi. Après deux saisons à Toulouse, le portier s'est engagé pour deux ans avec le NO et y portera le numéro 30. Il remplace donc Paul Bernardoni, qui s'est engagé avec Angers.

« Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Baptiste Reynet. Il rejoint le NO avec une forte expérience du milieu professionnel puisqu'il totalise à ce jour près de 300 matches dans le haut niveau à Dijon, Lorient et Toulouse », a écrit le club gardois dans un communiqué. Baptiste Reynet jouera donc en Ligue 1 pour un quatrième club différent. Le montant de la transaction n'a en revanche pas été dévoilé.