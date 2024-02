Reims : Will Still veut retourner en Angleterre

Actuellement huitième de Ligue 1, Reims réalise une belle saison même si la dynamique récente est moins flamboyante avec 2 nuls et 2 défaites sur les quatre derniers matches. Voulant relancer la machine, le club champenois et Will Still auront à cœur de briller dimanche prochain face à Le Havre. En attendant, le coach belge d’origine anglaise dispose d’un avenir assez incertain. Si son contrat court encore jusqu’en juin 2025, il avait surpris son monde en approchant Sunderland en décembre dernier. Si depuis les choses se sont tassées et que Sunderland a repris un autre coach, le natif de Braine-l’Alleud s’est entretenu avec The Athletic. Il en a profité son envie de rejoindre le football anglais assez rapidement : «c’est juste chez moi. Je veux rentrer à la maison. J’ai été à l’étranger toute ma vie et j’ai travaillé toute ma vie dans un environnement qui n’était pas tout à fait le mien. Et je veux juste rentrer à la maison […] Je travaillerais sans problème pour une équipe de Championship. Ce que j’ai maintenant compris, c’est à quel point les gens sont importants. Et à quel point trouver le bon endroit sera important pour ma carrière. De toute évidence, la Premier League est le rêve ultime de tout manager […] Mais s’il y a un club de Championship ambitieux, qui veut travailler de la bonne manière, être ouvert et honnête sur les choses, et vraiment essayer de pousser pour arriver quelque part, alors j’adorerai le faire.»

Un sacré appel du pied de la part de Will Still qui déplore également la stratégie sportive du Stade de Reims tout en la respectant : «en raison de l’ADN du club, nous recrutons des joueurs et les vendons ensuite. Donc tous les six mois à un an, il faut renouveler l’effectif. C’est encore ce qui s’est produit en janvier. Je le respecte totalement, je comprends que les finances sont importantes. On ne peut pas avoir les deux. Soit vous gagnez un peu d’argent et vendez des joueurs, restez un club stable en Ligue 1 où on termine entre huitième et douzième. Soit vous décidez d’aller vraiment plus loin, gardez vos meilleurs joueurs, faites ça pendant un an ou deux, participez aux compétitions européennes et ensuite, gagnez votre argent.» Des propos qui ne risquent pas de faire réagir en Champagne-Ardenne et du côté de la cité des sacres. Le Stade de Reims et Will Still semblent en tout cas arriver dans la dernière phase de leur collaboration.