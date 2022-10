Ligue 1 : Pascal Garibian vole au secours de l'arbitrage français

Depuis le début de saison en Ligue 1, on peut dire que c'est la fête de la biscotte. Pas moins de 34 cartons rouges ont été distribués après huit journées, ce qui a suscité de vives réactions à travers le football français, surtout de l'incompréhension devant certaines décisions. De ce fait, Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage a pris la parole auprès de L'Équipe.

Ce dernier reconnaît des "erreurs" et "certaines décisions trop sévères" mais affirme que « nos arbitres ne sont pas des cow-boys. Ça s’inscrit dans une ligne de protection des acteurs qui sont eux-mêmes dans une L1 sous tension du fait de quatre rétrogradations. Sauf erreur de ma part, il n’y a pas eu de blessés graves à cause d’un geste non maîtrisé ».