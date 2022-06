Russie : l’Anzhi Makhachkala va disparaitre

Selon les médias russes, l'Anzhi Makhachkala n’a pas reçu sa licence pour évoluer en troisième division la saison prochaine : le club russe va donc cesser d’exister cet été. Les Aigles, qui faisaient face à de très grosses difficultés financières depuis plusieurs saisons, vont donc disparaitre après seulement 31 ans d'existence.

La suite après cette publicité

Il y a une dizaine d’années, le club était l’un des cadors du football en Russie, avec des millions d’euros dépensés sur le mercato pour recruter de grands noms comme Roberto Carlos, Samuel Eto'o ou encore Lassana Diarra.

Anzhi Makhachkala, at one point the richest club in the world and home to Roberto Carlos & Samuel Eto’o, will cease to exist this summer after failing to receive a license for the Russian third tier. pic.twitter.com/70kUubfTPR