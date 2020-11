Espagne : Marco Asensio remplace Ansu Fati

Un grand retour, celui de Marco Asensio en sélection espagnole. L'ailier du Real Madrid, qui revient petit à petit d'une grosse blessure au genou, a été convoqué par Luis Henrique pour venir remplacer Ansu Fati, victime d’une fracture du ménisque interne du genou gauche ce samedi contre le Betis Séville.

La suite après cette publicité

Le joueur de 24 ans (24 sélections, 1 but) va donc rejoindre la Roja pour le match amical aux Pays-Bas et pour les rencontres de Ligue des Nations contre la Suisse et l'Allemagne. Le Madrilène effectuera ainsi son grand retour en sélection, plus d'un an après son dernier match, le 10 juin 2019.