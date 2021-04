Liga : Grenade renverse Valladolid

Le Real Valladolid explose en fin de match face à Grenade à l'Estadio José Zorrilla, à l'occasion de la 30e journée de Liga (1-2). Si les locaux ont longtemps pensé tenir un court succès grâce à une réalisation dans le premier acte de Fabian Orellana sur penalty (1-0, 41e), et que Kenan Kodro aurait ensuite pu inscrire le but du break (73e), les visiteurs sont revenus en fin de match, avec un but du vétéran Jorge Molina (1-1, 78e), avant de passer devant grâce à Quini (2-1, 86e).

La formation de Sergio enchaîne un quatrième match consécutif sans victoire en championnat, et reste à seulement un point du premier relégable, Elche. Tandis que le Granada Club de Fútbol évite une troisième défaite de suite, et grimpe au huitième rang de la Liga