Le FC Barcelone tombe d’accord avec Dani Olmo

Le dossier Dani Olmo passe au stade supérieur. Excellent lors de l’Euro 2024 où il a porté l’Espagne dans la dernière ligne droite vers le titre, le milieu offensif du RB Leipzig a crevé l’écran. Le joueur de 26 ans, qui est sous contrat jusqu’en juin 2027, est particulièrement ciblé par le FC Barcelone qui pousse très fort pour arracher sa signature. Selon le journaliste transalpin Fabrizio Romano, les Catalans ont fait un grand pas.

En effet, les Blaugranas sont parvenus à un accord avec le joueur pour contrat de six ans qui le liera jusqu’en juin 2030 avec le FC Barcelone. En outre, l’équipe coachée par Hans-Dieter Flick a formulé une offre importante à Leipzig. Ainsi, la proposition présentée est de 55 millions d’euros. À cela s’ajoutent des bonus abordables de 4 millions d’euros, et d’autres plus difficiles de 3 millions d’euros. Dani Olmo qui a été formé au FC Barcelone entre 2007 et 2014 avant d’aller au Dinamo Zagreb se rapproche d’un retour par la grande porte.