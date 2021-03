UNECATEF : Raymond Domenech réélu !

La saison de Raymond Domenech est absolument palpitante ! Le 26 décembre dernier, comme un joli cadeau de Noël un peu tardif, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France était nommé comme entraîneur du FC Nantes. Les Canaris, mal en point (et en points), étaient à la recherche d'un second souffle. Mais Raymond Domenech n'a pas su l'insuffler et a ainsi été démis de ses fonctions moins de deux mois plus tard, le 10 février dernier. Il pouvait donc reprendre ses activités.

Car avant de prendre le banc du FCNA, il était déjà pris. Outre son rôle de consultant sur les plateaux télévisuels, il était aussi patron des entraîneurs à l'Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques professionnels du Football (UNFP). Ce lundi, il a été réélu. « Le nouveau Comité Directeur de l’UNECATEF a été élu ce lundi 15 mars 2021 lors de l’Assemblée Générale. Raymond DOMENECH a été réélu Président du Syndicat des entraîneurs », peut-on lire sur le tweet du syndicat.