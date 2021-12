PSG - OGC Nice : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est, si on se fie au classement, une des meilleures affiches que peut nous offrir la Ligue 1 actuellement. Le leader, le Paris Saint-Germain, accueille l'OGC Nice, troisième. Même s'il est vrai que quatorze points séparent déjà les deux équipes au classement, les Aiglons sont une valeur sûre du championnat en ce moment, notamment en déplacement où ils ont remporté cinq des sept matchs joués loin de leurs terres.

De leur côté, les Parisiens continuent leur parcours pratiquement parfait en championnat, sur le plan comptable du moins. Treize victoires en quinze journées, et une moyenne de trois buts inscrits par match. Le tout, sans forcément proposer un jeu flamboyant, à l'image du match de dimanche face à l'ASSE, remporté sur le score de 3-1. Pour ce choc au sommet, le PSG aura sûrement à cœur de montrer une meilleure image.

Pochettino doit refaire sans Neymar et Ramos

L'entraîneur argentin devrait continuer d'aligner Donnarumma dans les cages. Sergio Ramos n'est pas dans le groupe et c'est donc Kimpembe qui retrouvera la place de défenseur central à côté de Marquinhos. Sur les côtés, Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont attendus. Danilo, Gueye et Rafinha composeront l'entrejeu, alors qu'Angel Di Maria accompagnera Mbappé et Messi devant en l'absence de Neymar.

En face, Galtier misera sur Benitez, avec une arrière-garde Bard-Dante-Todibo-Lotomba pour protéger le portier argentin. Le duo du milieu Schneiderlin-Lemina se chargera de museler l'entrejeu parisien, avec Stengs et Boudaoui sur les ailes. Devant, Andy Delort et Amine Gouiri, très en forme en ce moment, formeront un redoutable duo d'attaque.

