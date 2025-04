Pierre-Emile Hojbjerg a été invité par Emmanuel Macron à l’Élysée

Recrue estivale de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg (29 ans) est une satisfaction du club phocéen. Le milieu de terrain danois, dont la mère est française, est comme un poisson dans l’eau en Ligue 1 et a été l’objet d’une drôle d’invitation ce lundi soir. En effet, le couple royal danois a été invité par le Président Emmanuel Macron à l’Élysée. Pierre-Emile Hojbjerg était présent pour l’événement comme le rapporte Paris Match.

Le roi Frederik X et son épouse Mary étaient présents alors que les tensions avec les États-Unis sur le statut du Groenland se font ressentir. Personnalité qui représente l’amitié entre la France et le Danemark, Pierre-Emile Hojbjerg a été l’un des invités de ce dîner d’état où on a notamment retrouvé l’astronaute Thomas Pesquet.