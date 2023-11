LdC : affrontements violents entre les ultras de l’Union Berlin et la police à Naples

Si la veille du choc entre l’AC Milan et le Paris Saint-Germain a été marquée par de violents affrontements dans la cité lombarde, des faits similaires se sont produits en Campagnie, région sud de l’Italie. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport rapporte que des incidents ont eu lieu entre des supporters de l’Union Berlin, en déplacement à Naples dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions, et la police napolitaine.

Selon le célèbre journal au papier rose, plusieurs fans allemands ont saccagé des devantures de magasins entre la Via Rome et la Piazza Dante avant d’en découdre avec les autorités locales, présentes sur les lieux pour sécuriser la zone en vue de prévenir contre d’éventuelles altercations avec les supporters du Napoli. Des projectiles en direction des forces de police ont été jetés par les ultras de l’Union Berlin et plusieurs agents ont été blessés, déplore le média transalpin. À l’heure actuelle, 11 personnes ont été interpellées.