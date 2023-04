Beveren : les débuts tonitruants en pro de Thierno Barry !

Pour certains joueurs, la route est toute tracée, et ce, dès le plus jeune âge. Pour d’autres, le chemin est plus sinueux, semé d’embûches, et surtout beaucoup plus long. C’est le cas de Thierno Barry. Cet attaquant de 20 ans est aujourd’hui le meilleur buteur de la deuxième division belge avec Beveren (17 buts en 28 matches pour sa première saison pro) et en course pour la montée en première division (2e de Proximus League à un point du premier RWDM). Natif de la région lyonnaise, ce fan absolu d’Erling Haaland a commencé à jouer à Saint-Priest jusqu’en U17 avant de devoir partir à Toulon pour pouvoir évoluer en U19 Nationaux. Devenir un joueur pro, voilà l’objectif avoué de ce grand gaillard qui a débuté très jeune en défense centrale avant d’avancer au fil des ans sur le terrain pour se retrouver finalement milieu défensif… puis n°10 dans le Var couvé par un coach qui a su alors décelé les qualités de ce diamant brut comme il nous l’explique : «là bas, j’ai commencé milieu défensif, et il y a un coach qui m’a pris sous son aile. Il m’a fait jouer en 10, ailier aussi». Un coup de pouce du destin qui lui permet alors d’être repéré par le FC Sochaux. «Lors de ma deuxième saison à Toulon, Sochaux m’a repéré, mais recherchait plus un attaquant. Mais je correspondais au profil qu’ils recherchaient à savoir grand, puissant rapide et finalement ils m’ont pris.»

La suite après cette publicité

Un départ de Sochaux, un essai à Lens et une arrivée tonitruante à Beveren…

Mais là encore, rien n’est simple pour Thierno Barry. Malgré des débuts tonitruants en National 3 en numéro 9 dans une position alors inédite pour lui, qui lui permettent dès l’automne de faire quelques entraînements avec les pros, le voilà stoppé net dans son élan. «J’ai fait quelques entraînements avec les pros entre octobre et décembre et j’ai même failli faire un banc en Coupe de France, mais ça ne s’est pas fait. Au final après cette saison assez folle, ils m’ont proposé un contrat amateur et pour moi c’était inconcevable. J’ai refusé leur proposition et je suis parti de Sochaux.»

À lire

Manchester City - Sheffield United : les compositions sont là

Libre, l’attaquant franco-guinéen fait un essai à Lens. S’il marque pour sa première apparition en amical, il se blesse et doit renoncer. C’est alors qu’il reçoit deux propositions de club. «J’ai fait un essai à Lens, mais je me suis blessé, Lorient B me voulait mais Beveren aussi. Je suis allé le 20 juin en Belgique et je devais aller à Lorient le 11 juillet, mais j’avais déjà signé pro à Beveren un contrat de deux ans + un an en option». À 19 ans et après un parcours tortueux, le voici qu’il tutoie enfin son rêve, à savoir obtenir un premier contrat pro. Mort de faim et avec la folle envie de prouver à son nouveau club qu’il a fait le bon choix, cet attaquant qui dispose d’un gros volume de jeu, qui percute, prend la profondeur et plutôt rapide pour sa grande taille (1m95) marque en pro dès son deuxième match de championnat. Aligné sur un côté alors qu’il préfère évoluer en pointe, le n°29 de Beveren continue son apprentissage du haut niveau.

La suite après cette publicité

Replacé dans l’axe par son coach et associé à l’ancienne gloire du football belge Dieumerci Mbokani (37 ans), Thierno Barry régale et enchaîne les buts. «Je m’attendais à faire une bonne saison. Parce que sur mes derniers matches avec Sochaux en N3 j’avais marqué beaucoup de buts, j’avais le sentiment d’apprendre et de m’améliorer à chaque match. Je me dis qu’à chaque match un attaquant doit avoir 2-3 occasions, il doit marquer au minimum un but et que de fait, ça paraît plus facile. Après tout n’a pas été simple quand même. Au début j’étais remplaçant, ensuite on m’a mis sur un côté alors que moi je suis plus à l’aise en pointe, mais quand le coach m’a aligné en 9, bah d’un coup ça s’est enchaîné naturellement et j’ai empilé les buts. Après c’est bien la deuxième division belge, mais je me dis que quand t’aspires à jouer plus haut, je me dis que vu le niveau où je joue ce n’est pas encore assez», explique l’attaquant doté d’une bonne détente, d’une protection de balle efficace et d’un jeu défensif très au-dessus de la moyenne grâce notamment à son passé de défenseur.

De nombreux clubs de France, en Belgique et aux Pays-Bas déjà intéressés par Thierno Barry

Avec 17 buts en 28 matches, Thierno Barry domine largement le classement des meilleurs buteurs de la deuxième division belge pour sa première saison en pro. De quoi forcément attiser de nombreux clubs séduits autant par le sens du but du jeune attaquant que par sa marge de progression encore énorme. Pas de quoi ébranler Barry qui, bien qu’ayant connaissance de l’intérêt des clubs à son égard, préfère se concentrer sur la fin de saison de son club et la montée en première division belge. «Avec 17 buts pour ma première saison en professionnel en Belgique, évidemment qu’il y a des clubs qui se renseignent. Mais ça, je laisse le soin à l’agence ROOF qui gère mes intérêts de s’occuper de ça.» Si les candidats sont nombreux (France, Pays-Bas, Belgique), ils vont donc devoir patienter un peu puisque Thierno Barry, bien qu’il rêverait d’évoluer un jour en Bundesliga ou en Premier League ne souhaite pas se précipiter. «Là je suis sur une fin de saison avec mon club pour jouer la montée et j’aimerais bien finir le travail que j’ai commencé ici et après on verra pour le reste. Mais oui, j’entends des choses, je reçois beaucoup de messages de fans sur Instagram qui voient des choses à la TV ou sur les réseaux sociaux…»