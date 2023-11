Coupe du Roi : Grenade est disqualifié !

Ce mardi, la RFEF (fédération espagnole) a décidé de sévir. En effet, elle a disqualifié Grenade de la Coupe du Roi. Le club de Liga s’était pourtant imposé 3 à 0 face à Arosa lors du premier tour. Mais AS explique que Grenade n’a pas respecté le règlement de la fédération espagnole.

En effet, dans ce cas précis, l’écurie ibérique a aligné Adri Lopez, gardien de 24 ans qui évolue avec la réserve. Seul problème, il est formellement interdit qu’un joueur de la filiale qui a plus de 23 ans participe à une compétition non professionnelle. La Coupe du Roi comme la Supercoupe d’Espagne sont considérées comme des compétitions non professionnelles. C’est donc une erreur administrative et sportive qui a condamné Grenade. Arosa, qui avait fait appel, sera donc au deuxième tour.