Kings World Cup : AmineMaTue a contacté Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa n’a pas encore officialisé sa retraite footballistique, même si plus de deux ans se sont écoulés depuis son dernier match. Cependant, le monde du football professionnel semble désormais loin derrière lui. Contacté par le streamer AmineMaTue, l’ancien international français a décliné la proposition de participer à la Kings World Cup avec l’équipe de France nommê Foot2Rue. Cette "Coupe du monde", créée par Gerard Piqué, réunira de nombreux anciens joueurs au Mexique, mais Hatem Ben Arfa ne sera pas de la partie. La raison en est que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille s’est reconverti dans le padel.

La suite après cette publicité

« Il est pas trop chaud. Il joue beaucoup au padel » a d’abord évoque son ancien coéquipier Samir Nasri avant que AmineMaTue complète : «il est en mode pro padle, le football c’est derrière lui. ». Proche du top 1000, le joueur a disputé plus de 80 tournois en un an et a effectué plusieurs stages en Espagne, à Barcelone. Il ne rejoindra pas Samir Nasri au sein de l’équipe de France, ni même Jérémy Ménez qui vient d’être annoncé.