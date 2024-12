Le PSG et Luis Enrique veulent profiter des malheurs du FC Barcelone !

Quel mercato hivernal pour le Paris Saint-Germain ? Il pourrait être relativement animé, notamment car des départs sont attendus, à l’image de Randal Kolo Muani ou de Milan Skriniar. Le premier est convoité par bon nombre d’écuries à travers l’Europe, alors que le défenseur central a la cote en Italie, où il avait brillé avec l’Inter, ainsi qu’en Turquie. Et forcément, s’il y a des départs, il y aura très probablement des arrivées, surtout que l’équipe de Luis Enrique connaît certaines difficultés sur la scène européenne notamment.

La suite après cette publicité

Le nom de Victor Osimhen, actuellement prêté à Galatasaray par Naples, revient ainsi très souvent sur la table, alors qu’il a été question de plusieurs défenseurs comme Ilya Zabarny de Bournemouth ou du Lensois Abdukodir Khusanov, piste révélée en exclusivité par nos soins. Mais voilà qu’en Espagne, on apprend que le Paris Saint-Germain voudrait aussi profiter des malheurs du FC Barcelone pour se renforcer…

Une star à 0€ ?

Sport indique ainsi que le PSG se frotte les mains avec la situation de Dani Olmo. Toujours pas enregistré pour jouer la Liga - même si les dernières nouvelles sont plutôt positives pour les Catalans - l’international espagnol a une clause dans son contrat qui lui permettrait d’être automatiquement libéré de son bail avec l’écurie catalane dans le cas où son inscription échoue. Le Barça a jusqu’au 31 décembre pour la confirmer auprès de la Liga, et le chrono joue en faveur des clubs intéressés par l’ancien de Leipzig. Sinon, Olmo sera libre.

La suite après cette publicité

Le média explique notamment que Luis Enrique adore Dani Olmo, et on le voyait bien lorsqu’il était sélectionneur, puisqu’il faisait déjà du joueur formé à La Masia un élément essentiel de son équipe alors qu’il n’était pas encore si connu que ça en Espagne. Il serait plus que ravi de l’avoir de nouveau sous ses ordres à Paris. Dans le cas où Olmo soit disponible pour 0€ dès le premier jour de janvier, le PSG passerait donc à l’attaque. Mais, forcément, la concurrence serait énorme…