PSG : tout le monde se jette sur Randal Kolo Muani

Dans un monde où le numéro 9 est devenu une rareté, la présence inattendue de l’un d’entre eux sur le marché crée le chaos sur la planète football. Non, même lue avec une voix grave, cette phrase n’est pas le pitch d’un nouveau film d’anticipation tourné par Christopher Nolan, mais bien le scénario qui attend Randal Kolo Muani en janvier. Car oui, l’attaquant français a bien compris qu’il ne faisait vraiment plus partie des plans de Luis Enrique, qui ne prend même plus la peine de l’inclure dans le groupe les jours de match.

Le joueur de 26 ans prenait pourtant son mal en patience et restait très professionnel, histoire de se donner toutes les chances d’inverser la tendance. Cela n’a pas suffi et aujourd’hui, toute l’Europe est prête à se jeter sur cette magnifique opportunité. Car Randal Kolo Muani intéresse énormément de clubs, séduits par ses qualités, sa polyvalence sur le front de l’attaque et sa disponibilité sur le marché. Le PSG privilégierait un prêt avec option d’achat, mais il sait que dans ce cas de figure, on obtient rarement ce que l’on souhaite.

Les clubs font la queue pour Kolo Muani

Le club de la capitale voit en tout cas les courtisans taper à sa porte, avec des prises de renseignement régulières. À ce stade, des clubs comme l’AS Monaco, le RB Leipzig, Manchester United, la Juventus Turin ou encore Galatasaray ont déjà tâté le terrain, pour connaître les conditions. D’autres ont coché le nom du joueur comme un potentiel renfort en cas de besoin, à l’image de plusieurs clubs anglais, du Borussia Dortmund ou encore de Naples.

Au-delà de son prix d’achat (90 M€) par le PSG, personne n’a oublié ou ne conteste le talent de Kolo Muani, international français et meilleur buteur de la sélection tricolore en 2024 avec 6 réalisations. S’il ne colle apparemment pas aux désirs de Luis Enrique, il serait un ajout qualitatif majeur pour de nombreux clubs européens. Reste à savoir lequel le joueur privilégiera, et si l’élu saura s’entendre avec le PSG sur les conditions du deal.