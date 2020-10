Tristan Dingomé va à Troyes

Milieu de terrain du Stade de Reims depuis juillet 2018 où il était arrivé de Troyes, Tristan Dingomé (29 ans) fait son retour au sein de l'ESTAC. Le joueur formé à l'AS Monaco était sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les Rémois.

Le natif des Ulis qui a disputé 42 matches avec Reims pour 1 but et 5 passes décisives s'est engagé définitivement avec Troyes et évoluera l'an prochain en Ligue 2. Il a paraphé un contrat de trois ans soit jusqu'en juin 2023.