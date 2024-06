Lionel Messi met fin au rêve de Neymar !

«J’espère qu’on rejouera encore ensemble». En marge du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, Neymar, qui soigne actuellement une grave blessure au genou gauche, n’avait pas manqué d’afficher sa volonté de rejouer, un jour, avec Lionel Messi. Oui mais voilà, si les deux hommes ont partagé le même maillot du côté de Barcelone puis au PSG, un nouveau mariage semble aujourd’hui difficile à imaginer. Au moins pour Lionel Messi… « non, je ne sais pas », a tout d’abord déclaré le champion du monde argentin dans une interview accordée à Infobae. Dans la foulée, l’octuple Ballon d’Or a même totalement douché les espoirs du Brésilien.

«La vérité est que c’est difficile actuellement, il est en Arabie saoudite, il lui reste un an de contrat (plus une année en option avec Al-Hilal, ndlr), il me semble. Il a connu une année difficile, où il a été blessé pendant une longue période, ce qui l’a exclu de la Copa América et il n’a pas pu jouer la plupart des matchs en Arabie saoudite. Actuellement, c’est difficile». Si le natif de Rosario a par ailleurs assuré ne pas tenter de convaincre le nouveau joueur d’Al-Hilal de rejoindre la MLS, il a cependant confirmé être régulièrement en contact avec lui, via une discussion regroupant les trois anciennes stars du Barça. «Nous parlons souvent. Il parle parfaitement espagnol. On discute souvent, on est même en groupe, tous les trois, avec Luis (Suarez) aussi», a ainsi conclu l’Argentin. La MSN ne devrait donc jamais se reformer…